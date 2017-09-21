ЦБ оценил дыру в портфеле Бинбанка

Основанием для введения временной администрации стало наличие угрозы вкладчикам и кредиторам банка Евгений Разумный / Ведомости

Бинбанк (включая не так давно присоединенный «МДМ банк»), «Рост банк», «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк будут санированы силами Фонда консолидации банковского сектора, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. В сентябре отток средств клиентов Бинбанка составил 56 млрд руб., из них одна треть пришлась на физлиц, рассказал зампред. Основанием введения временной администрации стало наличие угрозы вкладчикам и кредиторам банка, но это не единственная причина — банку было выставлено предписание о доформировании резервов, в результате исполнения этого предписания капитал банка снизился более чем на 30%, говорит Поздышев.

Санация группы Бинбанка будет проходить аналогично санации группы «Открытие», следует из материалов ЦБ. Регулятор рассчитывает, что на финансовое оздоровление уйдет 6-8 месяцев, после которых банки будут работать с соблюдением нормативов. Полномочия правления приостановлены. Вопрос о сохранении доли участия в капитале (обычно пропорция 75% — у ЦБ и 25% — у бывших акционеров) пока не обсуждается, это будет понятно после проведения оценки банка, следует из слов Поздышева: «При любом сценарии от собственников будет требоваться заведение всех свободных активов либо под банки этой группы, <…> либо под оформление залога в этих банках». Оба контролирующих лица — Шишханов и Гуцериев — оказывают содействие, сказал Поздышев, добавив, что речь идет о заведении активов, которые не обременены и не заложены. В основном это промышленные активы, уточнил он, добавив, что с собственниками сейчас идут переговоры. «Наши условия следующие: все свободные активы, которые не обременены, не заложены в других банках — мы сейчас как раз изучаем периметр этих активов — все эти активы должны быть возвращены в банк».

При этом пенсионный бизнес семьи в фонд консолидации не попадет, следует из слов Поздышева. Он пояснил, что сейчас у регулятора есть механизм санации только банков, кроме того, по оценкам ЦБ, пенсионный фонд группы и страховая компания ВСК, иные финансовые активы группы «Сафмар» в финансовом оздоровлении не нуждаются.

Поздышев рассказал, что до сентября собственники предлагали регулятору разные планы финансового оздоровления, но все они имели в своей основе одно и то же предложение — дать собственникам льготный кредит на долгий срок, до десяти лет: «Нами эти предложения приняты быть не могли». В начале сентября собственники обратились с просьбой рассмотреть вопрос о финансовом оздоровлении с участием фонда консолидации, сообщил он.

По предварительной оценке, с учетом того, что не все активы группы изучены, а также не изучены сделки за последний месяц, необходимость в доформировании резервов банков группы составляет 250-350 млрд руб.

Также из слов Поздышева следует, что по предварительной оценке около 75% от активов «Рост банка» — это «кредитование в разных формах активов, которые связаны с собственниками». «Рост банк» при этом получал финансирование из Бинбанка — практически все вклады населения, которые привлекал Бинбанк с помощью межбанковского кредитования, уходили в «Рост».

На межбанковские кредиты у Бинбанка приходится 670 млрд руб., или больше половины активов. Активы на похожую сумму — 617,4 млрд руб. — Бинбанк взвешивает с коэффициентом риска 20%, следует из пояснительной записки к его российской отчетности на 1 июля. К этим активам банк относит «остатки на счетах в банках-резидентах».

Шансы на сохранение акционерами 25%-ной доли в Бинбанке являются минимальными, считает старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов. Он сказал это ТАСС. Принятое решение Банка России об оздоровлении банка через фонд консолидации банковского сектора он назвал максимально мягким сценарием для клиентов, поскольку они «свободно могут пользоваться своими средствами, сохранность которых гарантирует ЦБ».«Для акционеров же ситуация иная и зависит от состояния активов — при большой дыре, если капитал обнулится, они теряют свои инвестиции в банк. Хотя акционеры на словах и рассчитывают сохранить 25%-ную долю в банке, на это мало шансов», — сказал Данилов.