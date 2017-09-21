Почему Бинбанку вызвали доктора

Семья Гуцериевых – Шишханова хочет отдать Бинбанк в хорошие руки Евгений Разумный / Ведомости

Собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора, объявил Центробанк и пообещал принять решение в ближайшее время. «Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель – при поддержке ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и «Рост банка», – приводятся в заявлении Бинбанка комментарии его совладельца Микаила Шишханова. Собственник и руководители банка будут сотрудничать с временной администрацией ЦБ для обеспечения непрерывности деятельности банка, говорится в совместном заявлении ПФГ «Сафмар» семьи Гуцериевых и Бинбанка.

ЦБ объявил, что по просьбе Бинбанка предоставил ему ликвидность. Представитель ЦБ уточнил, что банк получил деньги в среду. О какой сумме идет речь, ни банк, ни регулятор не раскрыли. «У Бинбанка в августе утекло около 50 млрд руб. средств (в основном межбанковские кредиты), и, видимо, отток продолжился в сентябре. Плюс новость о возможной передаче банка Фонду консолидации вышла раньше, чем ЦБ объявил о решении, из-за чего возникла неопределенность, которая могла спровоцировать дополнительный отток», – рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов.

Порох кончился

Шишханов объяснил просьбу санировать Бинбанк тем, что проблемы взятого на санацию «Рост банка» и «МДМ банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. Шишханов признал, что не рассчитал свои «бизнес-силы».

нет фото Микаил Шишханов совладелец Бинбанка Я проводил due diligence [«МДМ банка»] сам, потому что <...> прекрасно понимаю, где и какие скелеты в шкафу могут быть.

Данилов напоминает, что санируемый формально Шишхановым «Рост банк» практически полностью финансируется Бинбанком – тот предоставил ему более 600 млрд руб. (свыше семи своих капиталов): «У «Рост банка» при этом отрицательный капитал по МСФО на конец первого полугодия 70 млрд руб. А у Бинбанка капитал был 83 млрд. Таким образом, если рассматривать Бинбанк и «Рост банк» как консолидированную группу, их суммарный капитал около 13 млрд руб. – очень мало относительно баланса в 1 трлн руб.». Даже незначительные требования по досозданию резервов полностью съедят капитал, констатирует он, конечно, при дальнейшей проверке ЦБ могут вылезти еще сюрпризы, но одного этого уже хватает для того, чтобы сказать, что банки нуждаются в серьезнейшей докапитализации. «Это как в том анекдоте про Наполеона, когда после неудачного боя он вызвал начальника артиллерии и резко спросил у него, почему не стреляли пушки. Тот начал оправдываться, что было несколько причин: во-первых, закончился порох... На этом Наполеон его оборвал и сказал: «Достаточно», – шутит Данилов.

«Экономическая ситуация усугубила ситуацию как в самом Бинбанке, так и в активах, которые он приобретал, – капитала потребовалось гораздо больше, чтобы решить проблемы», – говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук. Но это не отменяет того, что на таком рынке нужно быть более осторожным: столь существенный рост рано или поздно должен был привести к тревожным последствиям.

Каков будет эффект

Пока ЦБ не объявит решение по Бинбанку, реакция рынка будет крайне нервозной, полагает Данилов. «Есть аргументы как в пользу, так и против санации. В случае санации тоже могут быть разные варианты: по мягкому сценарию, как в случае с «Открытием», когда не было моратория и не было bail-in [конвертация части долга в капитал] старших кредиторов. А может быть как с банком «Пересвет», когда был частичный bail-in крупных кредиторов. Рынок ждет ответа ЦБ», – рассуждает он.

«Не думаю, что речь идет о глобальных изменениях в банковской системе. Скорее здесь вопрос к процессу контроля со стороны регулятора за рисками в банках, находящихся в процессе финансового оздоровления, и за банками, которые этой санацией занимаются, как в случае с «ФК Открытие» и Бинбанком», – говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева.

«Мы ожидаем, что ЦБ удастся купировать проблему и ситуация не вызовет эффекта домино, – раньше ЦБ это удавалось», – говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. «В данном случае объявление ЦБ о предоставлении Бинбанку ликвидности было, вероятно, только первым шагом – мы полагаем, что последуют и другие заявления, которые успокоят рынок», – заключает она.