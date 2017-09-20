ЦБ объявил о финансовой помощи Бинбанку

Деньги Бинбанк получил сегодня. Он мог столкнуться с оттоком клиентов после новости о возможной санации

Сергей Портер / Ведомости

Центробанк объявил о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности, указав, что решение принято на основании обращения кредитной организации. Какой объем средств регулятор выделил Бинбанку, не сообщается.

Представитель ЦБ уточнил «Ведомостям», что банк получил деньги от регулятора сегодня.

«У Бинбанка утекло около 50 млрд руб. средств (в основном межбанковские кредиты) в августе и, видимо, отток продолжился в сентябре. Плюс новость о возможной передаче банка Фонду консолидации вышла раньше, чем ЦБ объявил о решении, из-за чего возникла неопределенность, которая могла спровоцировать дополнительный отток», - говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

В одном из отделений Бинбанка на Китай-городе клиенты активно забирают средства, в отделении было много людей, передает корреспондент «Ведомостей».

ЦБ может вскоре ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его под контроль Фонда консолидации банковского сектора, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, а также финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, и руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с ним под фонд может отойти и «Рост банк».

В среду утром представитель ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил Банк России рассмотреть возможность санировать банк через Фонд консолидации. «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», - сказал он. Позже это подтвердил и Микаил Шишханов, совладелец Бинбанка: «Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель – при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и "Рост банка". "Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика», - сказал он. Шишханов признал, что «не рассчитал бизнес-силы»: «Проблемы "Рост банка", взятого на санацию, и "МДМ банка" оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры». Он добавил, что полностью разделяет позицию ЦБ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке.