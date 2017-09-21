Почему ЦБ все видит и ничего не замечает

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Чтение новостей вызывает отчетливое ощущение дежавю: крупный частный банк, часть могучего холдинга и санатор других банков, вдруг внезапно сам просит о санации. Погодите, но мы ведь вроде только что это уже проходили?

Принятое Банком России решение о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) было ожидаемым – отзыв лицензии у столь крупного игрока (тем более на фоне санации «Открытия») привел бы к усилению паники на рынке, который и без того весьма нервозен последние месяцы. Вместо этого в банке была назначена временная администрация и регулятор предоставил Бинбанку кредит для поддержания ликвидности. Банки группы продолжат работу в обычном режиме, однако теперь их основным собственником станет ФКБС. На текущий момент конкретной информации о планируемых в рамках санации процедурах нет – и остается надеяться, что Банк России обеспечит должную прозрачность всего процесса.

Несмотря на дефицит конкретики, в целом ситуация поразительно напоминает недавнюю историю с «Открытием». Между ним и Бинбанком можно провести много параллелей – и не только потому, что они станут первыми пациентами ФКБС. Оба банка являются частью многопрофильных холдингов своих владельцев. Оба агрессивно росли в последние годы, в том числе за счет санаций и покупок НПФ. Наконец, оба банка подвергались критике аудиторов и аналитиков в связи с заметным количеством кредитов, выданных связанным сторонам, а также на различные строительные проекты. В общем, после истории с «Открытием», судьба Бинбанка была довольно очевидна для участников рынка – это был лишь вопрос времени.

Справедливости ради нужно отметить, что не только эти параллели вызывали озабоченность на рынке. Взять, к примеру, санацию группы «Рост», которой Бинбанк занимается с начала 2015 г. На тот момент «Рост» был относительно небольшим банком с активами порядка 100 млрд руб., основная часть которых представляла собой корпоративные кредиты. Сегодня же баланс «Роста» превышает 600 млрд руб., из которых свыше 300 млрд – облигации, причем больше половины – иностранные. Получается, что Бинбанк направлял ликвидность в «Рост», который, в свою очередь, размещал ее в некие зарубежные облигации, что, в моих глазах, слабо способствует оздоровлению кредитной организации. Добавьте к этому опасения аналитиков, что Бинбанк передает в «Рост» свои плохие активы, и станет понятным, почему эта санация вызывает много вопросов в профессиональных кругах.

А что же Банк России? К сожалению, равно как и в ситуации с «Открытием», ЦБ пропустил все многочисленные красные флаги – и теперь вынужден разбираться с последствиями ситуации, вместо того чтобы ее пресечь на корню. И снова возникает вопрос: куда смотрел надзор все это время? В конце-концов, Микаил Шишханов меньше месяца назад заявил в интервью, что «в режиме онлайн [представители Банка России] и так все видят. Кроме того, в порядке устоявшейся практики представители ЦБ всегда присутствуют на ключевых заседаниях руководства и в комитетах Бинбанка». Получается, что ЦБ «все видит», но не предпринимает никаких действий? Зачем тогда вообще существует надзорный блок, если он, как показывает последняя практика, совершенно не в состоянии предотвращать подобные ситуации?

«Бинбанк» и «Открытие» – это около 15% совокупных активов всех частных банков в России. Когда в течение месяца два столь крупных игрока теряют финансовую устойчивость на фоне отсутствия значительных внешних экономических потрясений – это не случайность, а признак наличия системной проблемы, а именно низкой эффективности надзора Банка России. Масштабы этой проблемы уже слишком велики, чтобы продолжать закрывать на нее глаза и делать вид, что происходящее – это нормальная ситуация. Как известно, признание проблемы – это первый шаг на пути к ее решению. Так давайте же наконец признаем, что банковский надзор в нынешнем виде не способен своевременно выявлять (и тем более предотвращать) проблемы в подотчетных кредитных организациях – и неважно, говорим ли мы о нормальной операционной деятельности либо же о надзоре за ходом санаций.

И именно недостаточно эффективный банковский надзор – одна из главных причин ежегодных трат таких больших средств для спасения кредитных организаций. Насколько больших? Скажем так: если бы 10 лет назад ЦБ в каждый из тысячи банков поставил по 100 своих представителей с зарплатой в 100 000 руб. в месяц, то на сегодня общая сумма затрат была бы в несколько раз меньше, чем суммарные расходы на санации.

При этом исправление ситуации с надзором – вероятно, не столько вопрос денег. Расчеты выше легко доказывают экономический смысл даже столь абсурдного сценария, как выделение команд по 100 человек от ЦБ для постоянного контроля каждого банка. Я также уверен, что это не вопрос квалификации – сложно поверить, что специалисты Банка России правда не видят риски, которые активно обсуждает весь рынок на протяжении последних нескольких лет. Возможно, объяснение низкого качества надзора в том, что, к сожалению, вопросы стабильности банковской системы зачастую оказываются задвинуты на второй план личными и политическими амбициями участников процесса. Кроме того, бизнес и власть в России часто вступают в различные неформальные соглашения – и я вполне могу допустить, что это тоже может отрицательно сказываться на качестве банковского надзора.

Но вне зависимости от причин происходящего отрицать низкую эффективность банковского надзора после историй с «Открытием» и «Бинбанком» решительно невозможно. Вопрос лишь в том, сделает ли Банк России выводы из последних событий и пересмотрит ли свою надзорную политику. Учитывая масштабы происходящего, хочется верить, что Банк России примет верное решение и перестанет игнорировать давно назревшую проблему с качеством надзора.

Автор – независимый финансовый аналитик.