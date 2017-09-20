Как возможная санация Бинбанка повлияет на всю банковскую систему

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ЦБ может скоро ввести в Бинбанк временную администрацию Андрей Гордеев / Ведомости

Пока ЦБ не объявит решение по Бинбанку, реакция рынка будет крайне нервозной, полагает старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов, замечая, что предсказать исход невозможно. «Есть аргументы как в пользу, так и против санации. В случае санации тоже могут быть разные варианты: может быть санация по мягкому сценарию, как в случае с «Открытием», когда не было моратория и не было bail-in старших кредиторов. А может быть как с банком «Пересвет», когда был частичный bail-in крупных кредиторов. Рынок ждет ответа ЦБ», - рассуждает он.

По его мнению, заявление ЦБ о том, что собственник Бинбанка сам попросил регулятора рассмотреть возможность санации, может быть «красивой словесной интервенцией» - возможно, ЦБ пытается смягчить ситуацию, пока формальное решение еще не принято.

«Не думаю, что речь идет о глобальных изменениях в банковской системе. Скорее, здесь вопрос к процессу контроля со стороны регулятора за рисками в банках, находящихся в процессе финансового оздоровления, и за банками, которые этой санацией занимаются, как в случае с «ФК Открытие» и Бинбанком», - говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева. Межбанковский кредит Бинбанка санируемому Микаилом Шишхановым «Рост банку» составлял половину активов первого и представляет основной риск для кредитоспособности Бинбанка, напоминает она. «Процесс санации — крайне сложный, требующий серьезных управленческих ресурсов и изменения бизнес-модели санатора и санируемого. Пока остается непрозрачность критериев принятия решения по применению нового механизма санации от Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС) и непонятно, как данный механизм изменит ситуацию и сможет повысить эффективность банковского оздоровления», - резюмирует Турдыева.

Ситуация с Бинбанком может спровоцировать менее крупные банки, не являющиеся системно значимыми, обращаться в ЦБ за помощью через Фонд консолидации, считает вице-президент Moody's в России Ольга Ульянова, о чем она заявила агентству ТАСС. Однако случаи, когда собственники использовали банк для привлечения средств в свои бизнесы и скупку небанковских активов, а теперь просто передают его ЦБ для санации за государственные деньги, не должна быть регулятором оставлена «как есть», полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Вячеслав Путиловский. «То, что сейчас происходит с «ФК Открытие» и другими претендентами на санацию, – это решение не для всех, более мелкие и менее разветвленные структуры, особенно не имеющие жизнеспособной бизнес-модели, проще обанкротить», - говорит он.

Собственник Бинбанка попросил Банк России рассмотреть возможность санировать банк через ФКБС, сообщила в понедельник пресс-служба Центробанка. «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», - пообещал регулятор. Позже сам Бинбанк заявил, что Микаил Шишханов возглавит совет директоров и при поддержке ЦБ будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и «Рост банка».

О том, что ЦБ может скоро ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его в ФКБС, созданный для санации банков, ранее рассказали источники «Ведомостей». Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», говорят собеседники «Ведомостей». По данным двух источников, ЦБ может объявить свое решение в четверг.