Какие выводы сделал ЦБ из краха «ФК Открытие»

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Менеджерам проблемных банков будет непросто получить бонусы Sergei Karpukhin / REUTERS

Банк «ФК Открытие» часто ориентировался на краткосрочные выгоды без понимания своих действий в долгосрочной перспективе, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Пример – скупка евробондов «Россия-30»: к концу 2015 г. банк владел 74% выпуска балансовой стоимостью 832 млрд руб.

В 2014 г. ЦБ, чтобы снизить дефицит валюты из-за санкций, предложил банкам валютное репо. «Открытие» решило заработать: привлечение валюты в ЦБ на год стоило 1,2–3,4%, а доходность «России-30» в начале 2015 г. была 7% годовых, а к концу 2015 г. – 3%. Эта операция не ухудшила финансовые показатели «Открытия», сказала Набиуллина, но, видя концентрацию бумаг на балансе одного банка, регулятор в 2015 г. снизил лимиты и повысил ставки валютного репо.

«Но что беспокоит и что должно являться уроком для всего банковского сектора. На балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние. Имело место определенное манипулирование их рыночной ценой», – сообщила Набиуллина.

«Открытие» контролировало почти 3/4 выпуска «России-30». В связи с низкой ликвидностью этих бумаг банк мог существенно влиять на их цену, отмечает аналитик S&P Дмитрий Назаров: даже сейчас «Россия-30» сильно выделяется среди других еврооблигаций России низкой доходностью – с учетом этого цена бумаги действительно завышена относительно рынка. О том же говорит начальник департамента по управлению активами с фиксированным доходом УК «Капиталъ» Ренат Малин.

Новый босс После окончания работы временной администрации санируемый банк «ФК Открытие» возглавит предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов, следует из слов Набиуллиной. Сейчас Задорнов возглавляет «ВТБ 24» и входит в правление ВТБ. В начале 2018 г. «ВТБ 24» должен быть присоединен к ВТБ, в течение года с Задорновым велись переговоры о его месте в группе. Судя по всему, они были непростыми: в мае Задорнов был выведен из правления ВТБ, однако в конце августа снова был принят в него. Задорнов в должности первого зампреда должен был отвечать за финансы, кадры и операционную деятельность.

Большая часть выпуска находилась на балансе не банка, а связанной с ним компании из «Открытие холдинга», уточняет Назаров. У банка большая часть бумаг учитывалась как обеспечение по сделкам обратного репо, эти деньги затем передавались контрагентам для привлечения финансирования по сделкам прямого репо, объясняет он. Банк по этим зеркальным сделкам выступал как посредник, зарабатывая на разнице ставок, говорит Назаров. Тем не менее собственные средства банка, вложенные в «Россию-30», могли завышать стоимость его активов, не исключает он.

Для регулятора, по словам Набиуллиной, важно, чтобы такие сделки не вели к занижению капитала. Когда на балансах банков сконцентрирован почти весь выпуск, ЦБ может требовать досоздания резервов, предупредила она: «Я прошу банки учитывать это в своих действиях».

Не заслужили Бонусы

Еще один момент, который придется учитывать, – проблемы у банка отдалят его руководство от бонусов. Регулятор хочет получить право откладывать выплату бонусов и дивидендов до исправления проблем в банке, заявила Набиуллина: «В конце концов если деятельность менеджеров приводит к тому, что банк уходит с рынка или санируется с использованием государственных денег, то вряд ли работу менеджмента этого банка можно признать эффективной и достойной бонусов».

На эту мысль председателя ЦБ также натолкнула ситуация с «Открытием». Регулятор планирует оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 г. Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться и как вывод активов, подчеркнула Набиуллина.

Правление «ФК Открытие» за первые три месяца 2017 г. получило зарплат на 52,8 млн руб. и премий на 207,7 млн руб., свидетельствует его отчетность (более свежей нет), представитель «Открытия» запрос проигнорировал. Выплаты за полгода сопоставимы с годовыми бонусами «Открытия» предыдущих лет, уточнил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Нормальный обычай – совет директоров оценил работу менеджмента и решил выплатить бонусы, говорит директор по корпоративному управлению Deloitte Олег Швырков. Логично привязывать выплаты к наличию результатов за тот или иной период, но строгих правил нет, рассказывает он. Любые крупные расходы в пользу аффилированных лиц могут рассматриваться как вывод активов, рассказывает руководитель практики управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. ЦБ несколько лет совершенствует выплату вознаграждений менеджмента банков, привязывая ее к эффективности управления рисками, продолжает он, и в этом контексте выплата бонусов за незакончившийся год «выглядит довольно нетипично».