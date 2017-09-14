Сейчас Михаил Задорнов возглавляет ВТБ 24 и входит в правление ВТБ С. Портер / Ведомости

СОЧИ - После окончания работы временной администрации санируемый банк «ФК Открытие» возглавит Михаил Задорнов, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме в Сочи.

Сейчас Задорнов возглавляет ВТБ 24 и входит в правление ВТБ. О том, что Центробанк ведет переговоры с Задорновым о его переходе в «Открытие», санацией которого занялся Фонд консолидации банковского сектора (подконтролен ЦБ) , «Ведомостям» рассказывали человек, близкий к регулятору и человек, близкий к ВТБ.

Президент ВТБ Андрей Костин, отвечая на прошлой неделе на вопрос о планах Задорнова, заявил, что не отвечает за него: «Я руководитель ВТБ, я за него отвечаю, а руководители приходят и уходят. Жены тоже приходят-уходят, а не то что заместители. По-разному бывает. Я считают, что вопрос открыт. Михаил Михайлович хороший кандидат, безусловно». «Это же независимый человек: хочет — так, хочет — этак. Он сегодня может сказать нет, а завтра передумать», — сказал Костин.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ВТБ.

История с «Открытием»

ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.

Вместе с банком фонду отошли страховая компания «Росгосстрах», банк «Траст», три пенсионных фонда (РГС, «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики), «Росгосстрах банк» и «Открытие брокер». Когда ЦБ объявлял о санации, речь шла и о том, что нынешние собственники смогут сохранить долю в 25%, если капитал банка окажется положительным. Но, судя по всему, их шансы невелики. Несколькими днями позже зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор оценивает недостаток капитала у банка в 250-400 млрд руб.

В конце августа Задорнов вернулся в правление банка ВТБ спустя почти три месяца после выхода из его состава. Он возглавлял ВТБ 24 с 2005 г., вошел в правление головного банка в декабре 2016 г. Но уже через полгода, 31 мая, набсовет ВТБ вывел его из правления. На тот момент с Задорновым велись переговоры о его будущем в группе в свете намеченного на январь 2018 г. объединения ВТБ и ВТБ 24. В июле стало известно, что Задорнов после объединения банков продолжит работать в группе в должности первого зампреда.