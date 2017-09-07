ВТБ задумался о покупке «ФК Открытие» М. Стулов / Ведомости

ВТБ готов рассмотреть покупку банка «ФК Открытие» после его санации Фондом консолидации банковского сектора, подконтрольным Центробанку. «Подумать всегда готовы, но мы должны понять, что банк может после санации представлять. Есть опасения, что какие-то активы могут уйти или люди разбежаться», - сказал президент ВТБ Андрей Костин (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас ВТБ возможность купить «ФК Открытие» не рассматривает и ранее группа этот вопрос тоже не рассматривала. ВТБ принадлежит 9,9% акций «Открытие холдинга». ЦБ объявил, что закончит санацию «ФК Открытие» через 6-8 месяцев.

О санации «ФК Открытие» и вместе с ним еще ряда компаний группы (страховой компании «Росгосстрах», банка «Траст», трех пенсионных фондов - РГС, «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики, «Росгосстрах банка» и «Открытие брокера») ЦБ объявил 29 августа. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов. ЦБ планирует получить не менее 75% акций банка, у прежних собственников может остаться не более 25%, если капитал банка не будет списан.

Потери ВТБ от инвестиций в «Открытие холдинг» не превысят 10 млрд руб., если будет списан капитал «ФК Открытие», сообщил Костин. Чтобы понести убытки, стоимость холдинга либо стоимость его активов должна серьезно измениться. «Либо обанкротится холдинг, тогда мы вообще спишем все, но об этом сейчас рано говорить. Но там небольшие суммы», - сказал Костин (цитата по «Интерфаксу»).