Покупка «Ростгосстраха» оказалось одной из главных причин проблем у «ФК Открытие»

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ЦБ будто подгадал с созданием спасительного фонда к моменту, когда у «ФК Открытие» возникли непреодолимые сложности МАКСИМ СТУЛОВ / Ведомости

Вчера ЦБ объявил, что банк «ФК Открытие», седьмой по величине активов среди российских банков (2,45 трлн руб.) в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», будет принят на санацию («ФК Открытие» – системно значимый банк). Этот случай станет крупнейшим в истории российской банковской системы – и первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия рыночных инвесторов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).