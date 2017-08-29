ЦБ видел проблемы «ФК Открытие» минимум с осени 2016 года

ЦБ видел проблемы банка «Открытие» с осени 2016 г., заявил сегодня первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По его словам, капитал банка был недостаточным для его масштабов операций и рисков, а в официальной отчетности - существенно завышен.

«Капитал банка был очевидно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и величиной принимаемого риска. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями. И на уровне профессионального суждения мы в ЦБ выявили достаточно давно основные проблемы банка (за осень прошлого года я ручаюсь, поскольку могу говорить от своего имени), возможные способы решения этих проблем и сопутствующие этому процессу риски», - сказал Тулин.

Он не стал называть оценки возможного завышения капитала банка. По его словам, временная администрация уточнит величину бухгалтерского и регуляторного капитала «Открытия»: «Через три месяца будем знать». «Те корпоративные действия, которые по нашей рекомендации собственники банка совершили, существенно изменили величину регуляторного капитала», - также отметил первый зампред ЦБ.

По словам Тулина, Банк России был намерен добиваться от менеджмента и собственников банка либо его докапитализации, либо снижения объемов операций, чтобы они стали адекватными величине капитала. «Мы понимали, что внесение денег в капитал и снижение объемов операций работающего банка - очень трудная задача. И, выполняя эти задачи, банк столкнулся бы с большими трудностями, в этой связи мы оценивали вероятность применения мер финансового оздоровления как достаточно высокую. Конечно, мы понимали, что для такого крупного банка кредитная схема санации совершенно будет неприемлемой, хотя бы потому, что инвестора, санатора не найдется, чтобы справиться с такой задачей», - пояснил Тулин.

О том, что деятельность банка связана с повышенными рисками и нуждается в серьезных изменениях, в том числе с возможным применением мер финансового оздоровления, сотрудники и руководители банковского надзора знали достаточно давно, по крайней мере, задолго до перехода Тулина в надзорный блок ЦБ. «Группа "Открытие" в последние годы очень бурно росла по всем показателям, в том числе путем слияний и поглощений, причем этот процесс финансировался за счет заемных средств и основные риски принимал на себя банк как флагман группы», - сказал Тулин.

Тулин сообщил, что банк «Открытие» начал финансировать деятельность «Росгосстраха» еще до юридического оформления прав собственности от бывшего владельца к новому бенефициару и этот переход затянулся очень надолго. Только в последние недели, дни были совершены корпоративные процедуры, которые привели к передаче прав собственности на компанию «Росгосстрах» банку. По его словам, ЦБ не просил и не принуждал «Открытие» приобретать «Росгосстрах», банк сделал это по своей инициативе.

Тулин сообщил, что НПФы, страховая компания, банк «Траст» и «Росгосстрах банк» уже входят в периметр собственности банка «Открытие». «Банк "Открытие" принял на эти организации существенные риски, и поэтому в последние недели произошло юридическое оформление уже фактически сложившегося участия банка в капитале этих структур. И, безусловно, поддерживая финансовую устойчивость банка "Открытие", одновременно мы будем поддерживать их финансовую устойчивость, НПФов и страховой компании. Используя сленг, все будут в шоколаде», - подчеркнул Тулин.

Он добавил, что костяк трудового коллектива банка будет сохранен, клиенты будут обслуживаться в привычных для них условиях.