Нынешние акционеры сохранят не больше 25% «ФК Открытие»

Оздоровление «ФК Открытие» пройдет в два этапа, реализация которых займет от 6 до 8 месяцев Е. Разумный / Ведомости

Банк России получит в «ФК Открытие» минимум 75%, нынешние владельцы - не более 25%, причем только в случае, если временная администрация не выявит в банке отрицательного капитала, объявил сегодня ЦБ.

О том, что ЦБ входит в капитал восьмого по объему активов банка России, регулятор объявил вечером 29 августа. Банк, получая финансовую поддержку регулятора, продолжит работу, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется, отмечает «Интерфакс». «ФК Открытие» станет первым банком, оздоровление которого пройдет через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, ЦБ рассчитывает на восстановление рейтинга банка «Открытие» за 6-9 месяцев. Он рассказал, что акционеры сами обратились в ЦБ с просьбой провести финансовое оздоровление через ФКБС.

По данным ЦБ, с 3 июля по 24 августа клиенты забрали из банка 530 млрд руб.: 389 млрд руб. – компании и еще 139 млн руб. – население.

Акционеры банка сами обратились в ЦБ за поддержкой, говорится в заявлении управляющего директора банка Александра Дмитриева: «Перевод под управление ЦБ стал следствием продуктивного диалога между владельцами «Открытия» и Банком России. Опираясь на поддержку акционера в лице ЦБ, банк «Открытие» обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития».

Первый этап

Оздоровление «ФК Открытие» пройдет в два этапа, реализация которых займет от 6 до 8 месяцев, после чего банк будет работать с соблюдением обязательных нормативов. «Для сравнения, процесс финансового оздоровления по кредитной схеме санации может длиться от 10 до 15 лет», - отмечает Банк России.

На первом этапе ЦБ назначает временную администрацию сроком до шести месяцев. Полномочия исполнительных органов «Открытия» приостанавливаются и передаются временной администрации. Работа совета директоров и собрания акционеров банка продолжается, но их решения вступают в силу после согласования с временной администрацией.

Временная администрация проведет оценку состояния дел в банке, при необходимости сформирует дополнительные резервы на возможные потери и сделает переоценку имущества. Будет оценена величина капитала банка и потребность его увеличения за счет средств Фонда консолидации банковского сектора.

По итогам первого этапа ЦБ утвердит план своего участия в предупреждении банкротства «ФК Открытие».

Второй этап

На следующем этапе временной администрацией банка сроком до шести месяцев будет УК Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На это время права акционеров банка, связанные с участием в уставном капитале, в том числе право на созыв собрания акционеров, приостанавливаются. После окончания работы временной администрации УК ФКБС права действующих акционеров восстанавливаются, но доля обыкновенных акций банка, которыми они продолжают владеть, не может превышать 25%.

В период работы временной администрации уставный капитал банка приводится в соответствие с размером собственных средств, а в случае если он окажется отрицательным, уменьшается до 1 руб. В этом случае действующие акционеры полностью утрачивают свои права собственности на банк, констатирует ЦБ.

Решение об уменьшении уставного капитала «Открытия» будет принято Комитетом банковского надзора и оформлено приказом ЦБ. Новый размер уставного капитала должен позволить банку соблюдать нормативы достаточности собственных средств. Допэмиссию приобретет Банк России, в результате чего ЦБ получит не менее 75% обыкновенных акций банка.

На завершающем этапе УК ФКБС созовет внеочередное собрание акционеров банка, на котором будет принято решение о создании новых органов управления. После этого работа временной администрации будет прекращена.

Ключевым акционером «ФК Открытие» сейчас является «Открытие холдинг» (66,64% голосующих акций). Бенефициарами «Открытие холдинга» являются Вадим Беляев, группа ИФД, банк ВТБ, группа ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.