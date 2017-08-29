Центробанк объявил о вхождении в капитал «ФК Открытие»

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Максим Стулов / Ведомости

Центробанк объявил о санации банка «ФК Открытие», регулятор станет основным инвестором, говорится в сообщении ЦБ. Средства на это выделит фонд консолидации банковского сектора. Примечательно, что санация пройдет «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности».

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, говорится в сообщении ЦБ, где также обещана финансовая поддержка. С сегодняшнего дня в банке работает временная администрация ЦБ и фонда консолидации. Причем, впервые это не сопровождается введением моратория на удовлетворение требований кредиторов. Также не применяется механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

Финансовые организации, входящие в группу банка, в том числе: «Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», «НПФ Электроэнергетики», «НПФ «РГС», «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

По итогам II квартала банк «ФК Открытие» занимал седьмое место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 2,45 трлн руб. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций – всего таких банков в России десять. Это крупнейший случай санации в истории российского банковского сектора и первый проект для фонда консолидации банковского сектора, недавно созданного регулятором. О том, что передача банка фонду - наиболее вероятный сценарий развития событий, ранее «Ведомостям» рассказывали четыре госбанкира, а также люди, близкие к «ФК Открытие» и ЦБ.

В сентябре 2006 г. инвестиционная группа «Открытие» приобрела небольшой Щит-банк, который затем был переименован в «Инвестиционный банк «Открытие». А в 2008 г. корпорация «Открытие» занялась санацией Русского банка развития, получив от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) кредит на 18 млрд руб. А в 2009 г. ФК «Открытие» стала владельцем 25% санкт-петербургского банка ВЕФК, выкупив часть допэмиссии акций банка в рамках его санации. Другими совладельцами стали АСВ (50%) и Номос-банк (25%). АСВ предоставило «Открытию» и Номос-банку кредиты в размере 2,5 млрд руб. Позднее ВЕФК был переименован в банк «Петровский». В 2010 г. Номос-банк продал свою долю в «Петровском» финансовой корпорации «Открытие». «Петровский» и «Инвестиционный банк «Открытие» прекратили деятельность в результате присоединения к банку «Открытие». В объединенном банке АСВ получило 17%. А годом позже, в 2011 г., к «Открытию» был присоединен Свердловский губернский банк - «Открытие» стало новым инвестором для санируемого банка. В 2013 г. ФК «Открытие» получила контроль над группой Номос-банка, включая его дочерние структуры – Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк. В декабре 2014 г. «Открытие» стало санатором банка «Траст», получив 127 млрд руб. на его оздоровление. В 2015 г. к банку «ФК Открытие» было завершено присоединение «Петрокоммерца».

Что случилось с банком

В последние два месяца банк столкнулся с большим оттоком средств клиентов. Еще в начале июня АКРА присвоило «ФК Открытие» низкий рейтинг (ВВВ-), из-за чего банк не смог продолжать работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов. А после того как рухнул банк «Югра», банк столкнулся с информационной атакой. В итоге в июне компании забрали из банка 106 млрд руб., а в июле в общей сложности отток составил 621 млрд руб. – 323 млрд руб. пришлось на средства компаний, еще 36 млрд руб. – на деньги граждан, а 263 млрд руб. – на депозиты других кредитных организаций. Часть пришлась на сворачивание сделок обратного репо на балансе банка – Moody’s оценила отток клиентских средств за июнь – июль в 435 млрд руб. В итоге банк лишился 20% обязательств.

Чтобы справиться с оттоками, «ФК Открытие» занимало деньги у ЦБ – 333 млрд руб. в рамках сделок репо в июле. Кроме того, в августе регулятор открыл банку беззалоговую кредитную линию, рассказывали «Ведомостям» три человека, близких к «ФК Открытие». И хотя сколько банк получил по ней средств и во сколько они ему обходятся, ни ЦБ, ни кредитная организация не раскрывали, очевидно, что значительную часть баланса банка стали составлять дорогие средства регулятора.

«Санация такого банка на фоне продолжения чистки банковского сектора может спровоцировать дальнейшее бегство в качество, что будет на руку госбанкам, иностранным банкам, а также некоторым крупным частным банкам, но негативно скажется на более мелких частных игроках, которым придется предлагать более высокие ставки по депозитам для удержания клиентов. А это чревато тем, что такие банки будут просто не способны конкурировать за надежных заемщиков, что в конечном итоге приведет к их уходу с рынка», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

Через «Открытие холдинг» 66,4% акций банка владеют семь лиц – один из основателей банка Вадим Беляев, председатель наблюдательного совета банка Рубен Аганбегян, Александр Мамут, группа ИФД, группа ИСТ, а также НПФ «Лукойл-гарант» и банк ВТБ. Последнему принадлежит 9,9% акций.

«Открытие» фонда консолидации

«ФК Открытие» – первый санационный проект для фонда консолидации банковского сектора. В июне этого года закон о фонде вступил в силу и фонд фактически был готов начать свою работу. О том, что ЦБ хочет кардинально изменить систему финансового оздоровления банков, регулятор объявил еще прошлым летом. Его беспокоила как дороговизна санаций, так и то, что на баланс санируемых банков перебрасываются проблемные активы. Для того чтобы заниматься санацией банков самостоятельно – без участия АСВ и рыночных инвесторов, – ЦБ создал фонд консолидации банковского сектора и управляющую компанию. Законом предусмотрено, что после того, как санация банка будет завершена, фонд сможет продать кредитную организацию, и не обязательно с прибылью.

Вместе с «ФК Открытие» в фонд консолидации могут отойти три крупных пенсионных фонда. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходотайство на покупку НПФ «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнерегетики (участники рынка и раньше связывали эти фонды с «Открытием», но теперь он приобретает их официально). Еще один фонд – НПФ РГС покупают структуры холдинга: это часть сделки по объединению бизнеса с «Росгосстрахом». Человек, близкий к «ФК Открытие», подтверждает, что с высокой долей вероятности пенсионные фонды тоже отойдут ЦБ. Это сейчас основной сценарий, рассказывали ранее «Ведомостям» несколько человек, узнавших об этом в том числе от сотрудников ЦБ и «Открытия». Таким образом, ЦБ станет собственником самой крупной группы НПФ.

Как выросло «Открытие»

Сейчас «ФК Открытие» – седьмой банк в стране с активами 2,45 трлн руб., но еще десять лет назад его баланс составлял немногим более 180 млрд руб. «Группа и банк были нацелены на агрессивный рост за счет приобретений, часть из которых, мягко говоря, вызывает вопросы, с точки зрения как качества некоторых приобретаемых активов, так и источников финансирования этих приобретений», – говорит Данилов, замечая, что речь идет о санируемом банке «Траст», финансовым оздоровлением которого банк занимается с 2014 г., и планируемом приобретении «Росгосстраха». Это в свою очередь негативно сказалось на оценке банка рейтинговыми агентствами, а также более осторожном его восприятии инвесторами и контрагентами, что в значительной степени стало катализатором проблем с ликвидностью, указывает он.