Вместе с банком «ФК Открытие» фонд консолидации может получить три фонда из первой десятки

Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Центробанк готовят к пенсии

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Центробанк может стать лидером пенсионного рынка М. Стулов / Ведомости

Структуры «Открытие холдинга» с середины августа согласовывают покупку трех крупных пенсионных фондов. В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство банка «ФК Открытие» на покупку 100% акций НПФ «Лукойл-гарант» и опубликовала на сайте ходатайство банка о покупке 100% акций НПФ электроэнергетики. Еще один фонд – НПФ РГС покупают структуры холдинга: это часть сделки по объединению бизнеса с «Росгосстрахом».