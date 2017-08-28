Профучастники
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Центробанк готовят к пенсии

Центробанк может стать лидером пенсионного рынка

Вместе с банком «ФК Открытие» фонд консолидации может получить три фонда из первой десятки

Структуры «Открытие холдинга» с середины августа согласовывают покупку трех крупных пенсионных фондов. В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство банка «ФК Открытие» на покупку 100% акций НПФ «Лукойл-гарант» и опубликовала на сайте ходатайство банка о покупке 100% акций НПФ электроэнергетики. Еще один фонд – НПФ РГС покупают структуры холдинга: это часть сделки по объединению бизнеса с «Росгосстрахом».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике