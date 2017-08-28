Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Центробанк готовят к пенсии
Центробанк может стать лидером пенсионного рынка
Вместе с банком «ФК Открытие» фонд консолидации может получить три фонда из первой десятки
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Центробанк может стать лидером пенсионного рынка
М. Стулов / Ведомости
Структуры «Открытие холдинга» с середины августа согласовывают покупку трех крупных пенсионных фондов. В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство банка «ФК Открытие» на покупку 100% акций НПФ «Лукойл-гарант» и опубликовала на сайте ходатайство банка о покупке 100% акций НПФ электроэнергетики. Еще один фонд – НПФ РГС покупают структуры холдинга: это часть сделки по объединению бизнеса с «Росгосстрахом».
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