«Открытие» оформляет контроль над пенсионным фондом «Лукойл-гарант»
Банк просит ФАС удовлетворить ходатайство на покупку 100% акций фонда у связанных компаний
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«Открытие» контролирует еще один фонд из десятки крупнейших, работающих с пенсионными накоплениями, – НПФ электроэнергетики
Денис Абрамов / Ведомости
Банк «ФК Открытие» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 100% акций пенсионного фонда (НПФ) «Лукойл-гарант», говорится в сообщении на сайте ведомства. Ходатайство было подано 21 августа. На его рассмотрение у ФАС есть 30 дней.
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