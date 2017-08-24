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«Открытие» оформляет контроль над пенсионным фондом «Лукойл-гарант»

Банк просит ФАС удовлетворить ходатайство на покупку 100% акций фонда у связанных компаний

Банк «ФК Открытие» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 100% акций пенсионного фонда (НПФ) «Лукойл-гарант», говорится в сообщении на сайте ведомства. Ходатайство было подано 21 августа. На его рассмотрение у ФАС есть 30 дней.

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