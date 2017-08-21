Перевод пенсий резко снизился в июле
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Россияне почти перестали подавать заявления на перевод накопительной части пенсии между фондами – за июль количество поступивших в Пенсионный фонд России (ПФР) заявлений сократилось в шесть раз. На это повлияло закрытие самого популярного канала подачи документов – через удостоверяющие центры.
На 1 августа 2017 г. в ПФР поступило 4,5 млн заявлений о переводе накопительной части пенсии – то есть 120 000 заявлений за июль, по данным ПФР. В среднем с января по июнь в ПФР поступало около 730 000 в месяц: на 1 июля их было 4,4 млн.
На 1 августа 2017 г. в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 4,5 млн заявлений о переводе накопительной части пенсии – то есть 120 000 заялений за июль, по данным ПФР. В среднем с января по июнь в ПФР поступало около 730 000 в месяц (на 1 июля их было 4,4 млн), за июль количество сократилось в шесть раз.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}