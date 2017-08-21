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Перевод пенсий резко снизился в июле А. Гордеев / Ведомости

Россияне почти перестали подавать заявления на перевод накопительной части пенсии между фондами – за июль количество поступивших в Пенсионный фонд России (ПФР) заявлений сократилось в шесть раз. На это повлияло закрытие самого популярного канала подачи документов – через удостоверяющие центры.

На 1 августа 2017 г. в ПФР поступило 4,5 млн заявлений о переводе накопительной части пенсии – то есть 120 000 заявлений за июль, по данным ПФР. В среднем с января по июнь в ПФР поступало около 730 000 в месяц: на 1 июля их было 4,4 млн.

На 1 августа 2017 г. в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 4,5 млн заявлений о переводе накопительной части пенсии – то есть 120 000 заялений за июль, по данным ПФР. В среднем с января по июнь в ПФР поступало около 730 000 в месяц (на 1 июля их было 4,4 млн), за июль количество сократилось в шесть раз.