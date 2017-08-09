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Госдума хочет работать с пенсионным рынком

Лоббисты, фонды, ЦБ, Минфин, ПФР приглашены совместно разрабатывать законы для НПФ

Комитет Госдумы по финансовому рынку созывает участников пенсионной системы в рабочую группу. Об этом стало известно из письма председателя комитета Анатолия Аксакова («Ведомости» ознакомились с документом), который подтвердил ее создание.

Согласно письму целью создания рабочей группы заявлено «оказание содействия комитету в подготовке проектов федеральных законов и выработка совместной экспертной позиции». Группа будет работать над законами о деятельности НПФ, инвестировании средств пенсионных накоплений, налогообложении фондов, повышении доступности финансовых услуг и развития финансовой грамотности населения.

В июле Госдума приняла в первом чтении закон о вознаграждении и фидуциарной ответственности НПФ, напоминает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «У нас такая практика – когда мы готовим законопроект ко второму чтению, мы создаем рабочую группу, которая и будет готовить документ», – объясняет он. В июле на встрече ЦБ и Госдума договорились добавить в этот законопроект поправки, касающиеся перевода пенсионных накоплений граждан из одного НПФ в другой. Кроме того, рабочая группа попробует прописать в документе единого администратора, который будет вести реестр застрахованных лиц и контролировать все вопросы переходной кампании.

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