Госдума хочет работать с пенсионным рынком
- Анна Холявко
- / Ведомости
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Комитет Госдумы по финансовому рынку созывает участников пенсионной системы в рабочую группу. Об этом стало известно из письма председателя комитета Анатолия Аксакова («Ведомости» ознакомились с документом), который подтвердил ее создание.
Согласно письму целью создания рабочей группы заявлено «оказание содействия комитету в подготовке проектов федеральных законов и выработка совместной экспертной позиции». Группа будет работать над законами о деятельности НПФ, инвестировании средств пенсионных накоплений, налогообложении фондов, повышении доступности финансовых услуг и развития финансовой грамотности населения.
В июле Госдума приняла в первом чтении закон о вознаграждении и фидуциарной ответственности НПФ, напоминает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «У нас такая практика – когда мы готовим законопроект ко второму чтению, мы создаем рабочую группу, которая и будет готовить документ», – объясняет он. В июле на встрече ЦБ и Госдума договорились добавить в этот законопроект поправки, касающиеся перевода пенсионных накоплений граждан из одного НПФ в другой. Кроме того, рабочая группа попробует прописать в документе единого администратора, который будет вести реестр застрахованных лиц и контролировать все вопросы переходной кампании.
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