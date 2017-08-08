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Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Пенсионерам бумага не нужна

НПФ готовятся к наплыву пенсионеров в 2022 году

Они просят ПФР отказаться от бумаги

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) просят чиновников наладить электронный документооборот с Пенсионным фондом России (ПФР) через системы межведомственного электронного взаимодействия. В июле Ассоциация НПФ (АНПФ) отправила такое письмо в Центробанк, Минтруд, ПФР и Минсвязи («Ведомости» ознакомились с документом) с предложением организовать обмен информацией.

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