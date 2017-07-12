НПФ платят десятки тысяч рублей за неправомерный перевод пенсий

Будущие пенсионеры сами не прочь нарушить правила во время перехода Евгений Разумный / Ведомости

Сотни граждан по итогам переходной кампании 2016 г. обнаружили, что их пенсионные накопления без их ведома переведены в другие пенсионные фонды. Счетная палата заявила о массовых фальсификациях заявлений на протяжении пяти лет – в 2012–2016 гг. Фонды, потерявшие клиентов, призывали их жаловаться в ЦБ и ПФР, а также идти в суды, куда посыпались жалобы и иски недовольных. Если в 2016 г. в среднем в месяц ЦБ получал 150 жалоб на работу НПФ, то с начала 2017 г., по данным регулятора, количество возросло до 680.

Фонды, получившие клиентов за счет неправомерного перевода, пытаются договориться с недовольными. Представители НПФ предлагают жалобщикам урегулировать спор до суда и компенсировать наличными потерянный инвестиционный доход. Взамен гражданин должен подписать документ об отказе от исковых требований и любых претензий к новому фонду, а также отозвать направленные в ЦБ, ПФР и прокуратуру жалобы. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители нескольких фондов и подтвердил президент Негосударственной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов. Кроме того, «Ведомостям» удалось связаться с пятью гражданами, которые получили подобные предложения от новых страховщиков.

Большинство исков заканчиваются мировыми соглашениями с финансовой компенсацией, которая значительно превышает потерянный инвестиционный доход, рассказал представитель одного НПФ. «Мы знаем о сотне подобных соглашений, но и это неполная картина», – подтверждает Угрюмов. Он разъясняет, что выплаты зависят от размера пенсионного счета и потерянного инвестиционного дохода и могут достигать 190 000 руб. «До нас доходит информация о таких случаях. Кто пытается таким образом урегулировать вопрос – НПФ или его агент, нам неизвестно», – поделился исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз» Руслан Габдулхаков.

«Заключение мирового соглашения с возмещением инвестиционного дохода – достаточно распространенная практика», – знает председатель совета директоров НПФ «Федерация» Алексей Скородумов. По его словам, если клиент обращается в суд, ЦБ или другие органы, для фонда это означает судебные издержки, потому фонды предпочитают договариваться.

Обилие жалоб на неправомерный перевод можно обнаружить в группе ПФР в социальной сети «В контакте» (представитель ПФР подтвердил подлинность страницы). Представитель ПФР в ответе на одно из обращений, касающееся такой компенсации, прямо указал: «Очень популярна стала схема выплаты накоплений наличными. Однако лучше все сделать по закону. Суд решит проблему». Представитель ПФР подтверждает, что запись сделана сотрудником ведомства, но «на основании жалоб людей в этой группе». В пресс-службе ЦБ такие выплаты комментировать не стали.

160 000 руб. за подпись Это лишь один вариант того, как НПФ убеждают граждан решить вопрос без суда, рассказывает Угрюмов. Если клиент настаивает на разбирательстве, представители фонда напоминают, что экспертиза, доказывающая подделку подписи, обойдется до 160 000 руб., говорит он, граждане, испугавшись такой траты, охотнее подписывают мировое соглашение.

Наталья П., клиент НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» более 10 лет, рассказывает, что в апреле этого года «родной» фонд уведомил ее о переводе накоплений в НПФ «Доверие» (входит в пенсионную группу «Сафмар»). По ее словам, представитель «Доверия» Анна Козейкина предложила ей «урегулировать все до суда» и подписать заявление об отказе от исковых требований. «Доверие» выплатило ей 55 000 руб. потерянного за два года дохода (сумма накоплений составляла почти 250 000 руб.) и компенсацию за причиненные неудобства (сумму она не раскрывает).

О предложении заключить мировое соглашение с НПФ «Доверие», куда без их ведома были переведены накопления, рассказали «Ведомостям» еще трое граждан – всем им представители этого фонда предлагали компенсации в обмен на аннулирование претензий и жалоб (с типовыми документами «Ведомости» смогли ознакомиться). Все трое от предложенных денег отказались. Об аналогичном предложении от НПФ «Будущее» рассказал и один из переведенных клиентов НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» – Владислав Б. От компенсации он тоже отказался.

Представитель пенсионной группы «Сафмар» и ее исполнительный директор Евгений Якушев от комментариев отказались, представитель НПФ «Будущее» не ответил на запрос по существу.

По словам Скородумова, из бюджета фонда возместить потерянные деньги невозможно, поэтому если разбирается сам фонд, то суммы выплачиваются из карманов акционеров. Однако он считает, что неправомерный перевод клиентов – следствие недобросовестной работы агентов, которых легко вычислить и заставить возмещать потерянное: «Стандартная ставка агента – 4–10% от объема привлеченных средств, а инвестдоход составляет 10–20% от привлеченных средств».

«Заставить платить виновного агента после того, как по договору с ним рассчитались, практически невозможно», – парирует Угрюмов. Он согласен, что наличные, потраченные на выплаты, сложно учесть в отчетности, источник этих денег непонятен: «Формально акционеры могут выплачивать компенсации из своего кармана, но я не могу представить, зачем им такое нужно».

«Мы бы рекомендовали не принимать подобные предложения, поскольку непонятно, о каком возмещении может идти речь, размер потерянного инвестиционного дохода знает только прежний страховщик», – советует Габдулхаков. Законодательно предусмотрено возмещение инвестдохода лишь по решению суда, напоминает гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров. Когда гражданин возвращается к предыдущему страховщику, НПФ полностью восстанавливает его потерянный инвестиционный доход, следует из материалов ЦБ.