Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Смертельный доход НПФ
Граждане теряют в пенсионных фондах десятки миллиардов рублей
Из-за досрочного перевода пенсионных накоплений только молчуны, перешедшие в НПФ, в прошлом году лишились 27 млрд рублей
- Илья Усов
- / Ведомости
НПФ данные о потерях в связи с досрочной сменой страховщика или смертью клиента по прошлому году не раскрывают
Кирилл Кухмарь / ТАСС
По итогам переходной кампании 2016 г. 4,65 млн человек потеряли инвестиционный доход в размере 27,1 млрд руб., сообщил Пенсионный фонд России (ПФР). Это так называемые молчуны (а также клиенты частных управляющих компаний), решившие перевести пенсионные накопления в частные фонды (НПФ).
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