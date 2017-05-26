Страхование
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Смертельный доход НПФ

Граждане теряют в пенсионных фондах десятки миллиардов рублей

Из-за досрочного перевода пенсионных накоплений только молчуны, перешедшие в НПФ, в прошлом году лишились 27 млрд рублей

По итогам переходной кампании 2016 г. 4,65 млн человек потеряли инвестиционный доход в размере 27,1 млрд руб., сообщил Пенсионный фонд России (ПФР). Это так называемые молчуны (а также клиенты частных управляющих компаний), решившие перевести пенсионные накопления в частные фонды (НПФ).

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