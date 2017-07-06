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Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Пенсии на службе НПФ

Пенсионные фонды ответят за инвестиции в проекты собственников в обход ограничений

Особенно за те, что стоили будущим пенсионерам доходности

Центробанк описал самые распространенные схемы, с помощью которых владельцы НПФ обходят ограничения на инвестиции в собственные проекты, и фактически пригрозил им фидуциарной ответственностью, следует из текста доклада «Использование в надзорной практике ЦБ мотивированного суждения».

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