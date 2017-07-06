Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Пенсии на службе НПФ
Пенсионные фонды ответят за инвестиции в проекты собственников в обход ограничений
Особенно за те, что стоили будущим пенсионерам доходности
- Анна Холявко
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Пенсионным фондам придется отвечать перед ЦБ за инвестиции в проекты собственников в обход ограничений, особенно за те, что стоили будущим пенсионерам доходности
Д. Абрамов / Ведомости
Центробанк описал самые распространенные схемы, с помощью которых владельцы НПФ обходят ограничения на инвестиции в собственные проекты, и фактически пригрозил им фидуциарной ответственностью, следует из текста доклада «Использование в надзорной практике ЦБ мотивированного суждения».
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