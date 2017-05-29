ЦБ: Владельцы НПФ могут преследовать свои интересы при инвестировании пенсионных денег

Частные пенсионные фонды могут ставить собственные интересы выше интересов будущих пенсионеров, признали в ЦБ Дмитрий Новожилов / Ведомости

Крупные финансовые группы, владеющие частными пенсионными фондами (НПФ), могут преследовать взаимовыгодные интересы, когда инвестируют деньги будущих пенсионеров. К такому выводу пришел ЦБ, проанализировав внутригрупповые и перекрестные (т. е. взаимные инвестиции пенсионных средств в активы других финансовых групп) вложения НПФ. По оценке ЦБ на конец 2016 г., взаимные вложения составляют 40–45% совокупного портфеля их пенсионных накоплений. Такая значительная доля повышает возможность распространения риска среди контрагентов, но, считает ЦБ, сейчас уровень взаимосвязанности НПФ не несет системных рисков для финансового рынка.

В феврале 2016 г. стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов пришел почти к тому же выводу, что сейчас ЦБ: многие НПФ распоряжаются накопительными пенсиями, исходя из интересов не столько клиентов, сколько владельцев. Например, к октябрю 2015 г. значительные вложения пенсионных накоплений были сделаны в ценные бумаги таких финансовых институтов, как банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, «Росгосстрах», Московский кредитный банк (МКБ), «Европлан», так или иначе связанных с пенсионными группами.

К концу 2016 г. ситуация существенно не изменилась. По данным ЦБ на конец 2016 г., НПФ «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики (оба фонда связаны с группой «Открытие») владели 7,9% акций «ФК Открытие». НПФ РГС владел еще 5% банка, а НПФ «Будущее» – 4,1%. 10% акций Промсвязьбанка – у НПФ «Будущее», флагманского фонда одноименной финансовой группы, которая принадлежит O1 Group Бориса Минца; 6,2% Промсвязьбанка – у НПФ «Сафмар», а 3,2% – у НПФ «Доверие», эти два фонда входят в промышленно-финансовую группу (ПФГ) «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова. Доли в «Росгосстрахе» принадлежат НПФ РГС, подконтрольному самому страховщику (8,3%), а также НПФ «Лукойл-гарант» (по расчетам «Ведомостей», порядка 8%). Более 1,5 млрд руб. пенсионных накоплений НПФ «Доверие» вложено во входящую в ПФГ «Сафмар» холдинговую компанию «Европлан», которой, в частности, принадлежит и НПФ «Сафмар».

Вложены деньги будущих пенсионеров и в МКБ (в его группу входят два фонда – НПФ «Согласие» и НПФ оборонно-промышленного комплекса). НПФ РГС принадлежит 3,9% акций МКБ, еще 3,6% банка – у НПФ «Будущее» (общий размер вложений пенсионных накоплений превышает 7,6 млрд руб.). А 75% плюс 1 акция финансовой группы (ФГ) «Будущее» заложено в МКБ по кредитам самой финансовой группы и O1 Group. Также кредитором ФГ «Будущее» является входящий в ПФГ «Сафмар» Рост-банк – в залог по кредиту отдано 2,6% флагманского фонда группы.

Раскрытые вложения пенсионных денег в перечисленные компании исходя из биржевых котировок на конец 2016 г. составили более 117 млрд руб. В обзоре «Сбербанк CIB» отмечалось, что публично известные инвестиции средств будущих пенсионеров в акции – лишь вершина айсберга.

Есть и другие вложения: например, облигации – более простой и удобный способ привлечения пенсионных инвестиций, а раскрывать публично такую информацию фонды не обязаны.

«Наши оценки соответствуют данным, приведенным в обзоре ЦБ», – говорит Кузнецов о 40–45% перекрестных вложений фондов. Он больше, чем Центробанк, обеспокоен текущим состоянием пенсионных дел: «Когда некоторую часть ценных бумаг держат взаимосвязанные стороны, то есть риск того, что определение цены находится не в руках рынка, а в руках [этих] взаимосвязанных сторон».

Стратег «Сбербанк CIB» также указывает на конфликт интересов клиентов пенсионных фондов и акционеров финансовых групп: «Это деньги, принадлежащие не финансовым группам, а будущим пенсионерам, и то, что НПФ инвестируют пенсионные средства в свои проекты, не уведомляя об этом клиентов, – нарушение базовых обязательств перед клиентами. В интересах клиентов фонда купить актив как можно дешевле, в интересах финансовых групп продать актив в фонд как можно дороже».

По словам Кузнецова, одним из возможных путей решения проблемы перекрестных вложений и использования денег будущих пенсионеров для фондирования собственных проектов может стать обязательное детальное раскрытие НПФ информации о своих инвестициях: «В этом случае клиенты видели бы, во что инвестируются их пенсионные накопления».

«Инвестиции пенсионных накоплений осуществляются фондом в полном соответствии с требованиями законодательства», – заявили представители «Лукойл-гаранта» и НПФ электроэнергетики.

«ФК Открытие» владеет менее 20% акций НПФ «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики. Как миноритарный акционер мы не комментируем инвестиционную стратегию фондов», – заявил представитель банка.

В «Росгосстрахе», ПФГ «Сафмар», ФГ «Будущее», их пенсионных фондах, а также в ЦБ не ответили на запросы «Ведомостей».