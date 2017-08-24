Банк «ФК Открытие» нашел деньги на Кипре

Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: «Открытие» нашло деньги на Кипре

«ФК Открытие» планирует направить средства от сделки «на развитие бизнеса в России, в том числе розничного», говорит его представитель М. Стулов / Ведомости

Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), рассказали два человека, близких к RCB. Это вынужденная сделка, уточняет один из них: «ФК Открытие» нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств.

«Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком «Открытие» пакета акций RCB», – сообщил представитель ВТБ, крупнейшего акционера кипрского банка (46,3%). Доля ВТБ в RCB не изменилась, подчеркнул он. ВТБ, не будучи стороной сделки, прокомментировать ее условия не может, заключил он.

«Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию, – говорит представитель «ФК Открытие». – Наши ожидания от нее полностью оправдались, мы получили привлекательное предложение и закрываем инвестицию с существенной прибылью».

У акционеров RCB есть основания быть довольными инвестицией в него: банк всегда отличали высокие дивиденды. Менеджеры банка, купившие в 2009 г. долю в нем, вскоре получили от него дивиденды, превысившие сумму сделки. «ФК Открытие» в прошлом году получил в виде дивидендов почти половину средств, потраченных на покупку доли в RCB (в 2014 г. «ФК Открытие» выкупил допэмиссию за 87 млн евро), следует из отчетов RCB.

Больше, чем прибыль В 2016 г. RCB выплатил 210,1 млн евро дивидендов (за 2015 г. и промежуточные за 2016 г.), говорится в его отчетности. На долю «ФК Открытие» пришлось 41,6 млн евро, эта сумма превысила его чистую прибыль – 1,5 млрд руб.

«Цена сделки рыночная. Банк выходит из сделки с прибылью, которая формируется как за счет полученных дивидендов, так и за счет прироста стоимости по сравнению с ценой приобретения», – знает гендиректор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.

Акции «ФК Открытие» выкупил менеджмент RCB, говорит человек, знающий условия сделки. «RCB подтверждает изменение в структуре акционерного капитала: 23 августа завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у «Открытия», – заявил представитель RCB.

Менеджерам банка уже принадлежит 33,9% его акций – таким образом, они получат контрольный пакет.

«ФК Открытие» планирует направить средства от сделки «на развитие бизнеса в России, в том числе розничного», говорит его представитель. Правда, сейчас банку не до развития – в последние месяцы он столкнулся с колоссальным оттоком средств (почти 470 млрд руб. в июне – июле, более свежих данных нет). Банк заместил эти деньги средствами ЦБ: 333 млрд руб. по сделкам репо (данные на конец июля, в августе ЦБ увеличил финансирование банков по репо на 280 млрд), а в августе регулятор выдал «ФК Открытие» беззалоговый кредит, говорят два человека, знающих это от банка, и подтверждает еще один финансист.