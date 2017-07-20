Персональные финансы

Топ-10 выплат АСВ вкладчикам лопнувших банков

Всего клиенты этих банков должны получить 579 млрд рублей
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