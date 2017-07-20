Топ-10 выплат АСВ вкладчикам лопнувших банков

Егор Алеев/ТАСС

Лицензию Татфондбанка ЦБ отозвал 3 марта этого года. В середине декабря 2016 г. Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанк, наложив мораторий на выплаты его кредиторам, что, по закону, является страховым случаем. Размер выплат –54,73 млрд руб., в реестр банка включены 426 360 вкладчиков, пока деньги получили лишь меньше половины из них, оставшиеся выплаты – 396 млн руб.

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