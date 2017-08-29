Банки

Крупнейшие санации банков

Объем средств, выделенных на оздоровление каждого из них, превысил 100 млрд рублей
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