Крупнейшие санации банков
Объем средств, выделенных на оздоровление каждого из них, превысил 100 млрд рублей
В конце июня 2011 г. ЦБ объявил о санации Банка Москвы, за которую взялся ВТБ. Общий объем средств, выделенных на санацию, – 294,8 млрд руб.
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«СМП банк» стал сенатором Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка» в мае 2014 г. На это выделено 168,7 млрд руб.
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В декабре 2014 г. оздоровлением НБ «Траст» занялся «ФК Открытие». Общий объем средств, выделенных на санацию, – 157 млрд руб. 29 августа ЦБ объявил о том, что сам начал процедуру санации «ФК Открытие»
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РЖД взяла на себя санацию «Кит финанса» весной 2009 г. Общий объем средств, выделенных на оздоровление банка, – 135 млрд руб. Процедура завершена (данные АСВ)
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ВЭБ санировал Связь-банк (ЦБ объявил об этом в 2008 г.) на 125 млрд руб. Процедура завершена (данные АСВ)
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