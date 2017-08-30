О, сколько нам «Открытий» чудных

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Скорее всего, в новой системе санация средних и региональных банков, недостаточно плохих для отзыва лицензий, будет поставлена на поток Евгений Разумный / Ведомости

Свадьба без баяна, а август без банковского кризиса не соответствуют российскому календарю. Решение о национализации ФК «Открытие» стало одновременно ожидаемым – участники рынка пересказывали друг другу страшилки как минимум последние полгода – и открыло новую главу в практике банковской санации по-российски. Впервые в качестве санатора выступает принадлежащий Центробанку Фонд консолидации банковской системы (ФКБС), деятельность которого будет проходить по другим принципам, чем санация слабых банков более крепкими. Вполне возможно, что и другие достаточно крупные банки по разным причинам будут санированы по этой схеме; несмотря на ее новизну определенные прогнозы того, как это повлияет на поведение участников и клиентов банковской системы, сделать можно исходя из дизайна схемы.

Во-первых, при новой системе работы с плохими активами снижается риск перегрузки банка-санатора проблемными банками и их дырами. В начале зачистки банковского сектора взятие банка на санацию воспринималось как получение крайне дешевых ресурсов (0,5% годовых на десять лет) и возможность решить свои проблемы за счет подопечных. Гонка за дешевыми ресурсами приводила к взятию в управление крайне проблемных институтов, без желания, возможностей и ресурсов на затыкание дыр. А ЦБ также умерил свою щедрость – сопровождая выдачу денег требованиями качественных залогов. Двое из основных игроков санационного рынка – Татфондбанк и ранее Пробизнесбанк - потеряли лицензии, а проблемы банка «Траст», согласно заявлениям представителей ЦБ, стали одной из главных причин проблем в «Открытии». Когда и оценкой, и затыканием дыр будет заниматься структура регулятора, не стесненная собственными коммерческими интересами, удастся избежать конфликта интересов и передела рынка. Подготовка к санации и качественная оценка проблем будет занимать меньше времени и усилий.

Во-вторых, основным риском станет затягивание самого оздоровления и нежелание передавать банки в частные или относительно частные руки. Без передачи новым владельцам управление банками временным менеджментом по бюрократическим, а не коммерческим принципам, в режиме «нет ничего более постоянного, чем временное», будет способствовать консервации проблем. Продажа банков после санации вообще является серьезной проблемой после банковских кризисов, не только в России. Хотя приватизация после оздоровления заявляется как цель, практика говорит об обратном – ГЛОБЭКС и Связь-банк уже почти девять лет принадлежат ВЭБу, «Российский капитал» восемь лет в руках АСВ. Разговоры об их приватизации возникают регулярно – воз и ныне там. Осмысленность их функционирования в нынешнем виде вызывает сомнения, финансовые результаты не впечатляют – но имеется достаточно управленцев, заинтересованных в консервации ситуации. Если таких институтов станет слишком много, это станет вопросом, требующим самостоятельного и системного решения.

В-третьих, как и всегда после 2008 г., вкладчики (в том числе корпоративные) и владельцы старших облигаций оказываются более защищенными, чем владельцы облигаций. При этом, если буквально трактовать вторничные заявления ЦБ, пострадают и владельцы субординированных бумаг, выпущенных до введенного в 2013 г. требования об автоматическом списании субордов или их конвертации в акции при снижении достаточности капитала ниже определенных значений. Акционеры (в том числе мелкие) потеряют или резко сократят свои пакеты в капитале банка, а вот положение клиентов НПФ пока неясно – если их портфели недостаточно качественные, есть риск остаться только с застрахованным АСВ «телом» взносов и потери инвестиционного дохода. Поэтому премии за риск при размещениях вечных или иных субординированных выпусков должны существенно вырасти.