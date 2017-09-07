Греф сообщил о восстановлении Сбербанком лимитов на банк «Открытие»

Сбербанк открыл банку «Открытие» лимиты на финансирование, сообщил предправления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума . «Вчера приняли решение открыть все лимиты на банк «Открытие», и полностью все наши взаимоотношения с банком будут построены на тех же принципах, что были между нами год назад и два года назад», - приводит его слова «Интерфакс».

29 августа Центробанк принял решение о мерах, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». «Я оцениваю ситуацию (в банковском секторе) как стабильную, и то, что произошло с банком, я оцениваю как хороший знак с точки зрения применения нового инструмента. Никто не пострадает - и вкладчикам, и клиентам банка «Открытие» не о чем волноваться, потому что собственником теперь на 75% будет ЦБ», - сказал предправления Сбербанка.

Греф отметил, что Сбербанк не наблюдает притока клиентских средств на свой баланс из-за ситуации с «Открытием». Также он заверил, что Сбербанк не будет претендовать на банк «ФК Открытие» в случае его продажи Центробанком. «Нет, мы никого не приобретаем», - заявил он.