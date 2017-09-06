Акционеры «Открытия» начали распродавать активы

«Россиум» покупает инвестиционную «дочку» «Открытия» с целью «реализации стратегии по усилению инвестиционного бизнеса», говорится в пресс-релизе Максим Стулов / Ведомости

Концерн «Россиум» Романа Авдеева покупает инвесткомпанию Otkritie Capital International Limited (Великобритания), входящую в «Открытие холдинг», говорится в сообщении концерна.

Деньги на приобретение Otkritie Capital «Россиум» получит за счет увеличения капитала на 26 млрд руб., сказано там же. Из сообщения следует, что сумма сделки может составить более 10 млрд руб.

На 30 июня акции Otkritie Capital находились в залоге, следует из отчетности. Представитель «Открытия» Алексей Карахан отказались это комментировать, он лишь подтвердил сделку. Авдеев сказал, что компания не заложена по кредитам.

«Россиум» покупает инвестиционную «дочку» «Открытия» с целью «реализации стратегии по усилению инвестиционного бизнеса», говорится в пресс-релизе. Otkritie Capital была создана в 2007 г. и «является одной из лидирующих инвестиционных компаний» с офисами в Лондоне и Москве.

«Сумму сделки мы не раскрываем. В этом бизнесе я вижу перспективу, мы давно искали такой актив и вели переговоры и с другими игроками, у которых есть зарубежная инвестиционная компания», – сообщил «Ведомостям» Авдеев.

За инвестиционный бизнес «Россиума» будет отвечать Николай Каторжнов, до 2016 г. курировавший инвестиционный блок «Открытия», говорится в пресс-релизе. Подконтрольная ему «Лунарей инвестментс» войдет в состав участников «Россиума» за счет внесения в его капитал 10 млрд руб. из заявленных 26 млрд. Каторжнов оплатит свой вклад денежными средствами и получит долю 9,9%, он также войдет в совет директоров.

Сделка по приобретению Otkritie Capital будет закрыта после регуляторных и иных согласований.

ЦБ 29 августа объявил о санации «ФК Открытие», входившего в «Открытие холдинг», инвестором стал сам ЦБ. Помимо банка в периметр санации вошли «Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах банк», НПФ «Лукойл-гарант», «НПФ электроэнергетики», НПФ РГС, «Открытие брокер», «Точка» и Рокетбанк, а также еще примерно два десятка юрлиц. Входит ли в этот список Otkritie Capital, неизвестно. Основным бенефициаром «Открытие холдинга» является Вадим Беляев.