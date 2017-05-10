Роман Авдеев продолжает инвестировать в производство молока

В прошлом году «Эконива» увеличила надои молока почти на четверть

Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Роману Авдееву нужно больше молока

Концерн «Россиум», управляющий активами основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева, готов увеличить долю в немецкой Ekosem-Agrar GmbH с 3 до 10–15%, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент концерна «Россиум» Андрей Крюков. Ekosem-Agrar – материнская компания одного из крупнейших в России производителей сырого молока – «Эконива – АПК холдинга», его основной владелец – немецкий бизнесмен Штефан Дюрр (51,4%). Он подтвердил факт переговоров с «Россиумом». «Конкретного решения пока не принято», – заметил Дюрр.