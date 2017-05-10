Агропром
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Роману Авдееву нужно больше молока

Роман Авдеев продолжает инвестировать в производство молока

Его структуры ведут переговоры об увеличении доли в крупном производителе молока – «Экониве» Штефана Дюрра
В прошлом году «Эконива» увеличила надои молока почти на четверть
В прошлом году «Эконива» увеличила надои молока почти на четверть
Евгений Разумный / Ведомости

Концерн «Россиум», управляющий активами основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева, готов увеличить долю в немецкой Ekosem-Agrar GmbH с 3 до 10–15%, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент концерна «Россиум» Андрей Крюков. Ekosem-Agrar – материнская компания одного из крупнейших в России производителей сырого молока – «Эконива – АПК холдинга», его основной владелец – немецкий бизнесмен Штефан Дюрр (51,4%). Он подтвердил факт переговоров с «Россиумом». «Конкретного решения пока не принято», – заметил Дюрр.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике