Задорнов может возглавить «ФК Открытие»

Предправления ВТБ 24 Михаил Задорнов получил предложение занять аналогичную должность в «ФК Открытие», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к сторонам источники. Инициатором рокировки выступил ЦБ, по замыслу которого Задорнов «призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка».

Задорнов обещал дать ответ на следующей неделе, говорит источник, близкий к группе ВТБ. В «ФК Открытие» тему не комментируют. В ВТБ настаивают, что Задорнов группу не покидает, а наблюдательный совет, который пройдет сегодня, «рассмотрит вопрос о его избрании членом правления банка», – заверили в пресс-службе ВТБ.

До сих пор считалось, что Задорнов займет пост первого зампреда правления в ВТБ после объединения банков с 1 января 2018 г. Однако ему есть над чем подумать, убежден собеседник издания, близкий к «ВТБ 24». «Если в "ВТБ 24" он был полноценным главой, то в головном ВТБ будет лишь одним из трех первых зампредов правления. Кроме того, в ВТБ ему отведена роль куратора операционных, финансовых и кадровых вопросов, в то время как он всегда руководил бизнесом», – отмечает он.

«ФК Открытие» может стать первым банком, который перейдет к фонду консолидации банковского сектора, созданному ЦБ для санации банков, сообщали ранее «Ведомости». АКРА поставило рейтинг банка на пересмотр с негативным прогнозом.