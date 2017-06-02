ВТБ ведет непростые переговоры с Михаилом Задорновым о его полномочиях

Если они не договорятся, он может покинуть госбанк после его объединения с «ВТБ 24»

Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: Чем заняться в ВТБ

Главный вопрос для Задорнова и ВТБ – его полномочия Денис Гришкин / Ведомости

Не прошло и полугода с декабря 2016 г., когда предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов вошел в правление ВТБ, как 31 мая наблюдательный совет госбанка вывел его оттуда. Курировать розничный бизнес группы ВТБ вместо Задорнова будет его заместитель по «ВТБ 24» Анатолий Печатников, сообщил ВТБ.

Стратегия ВТБ предполагает его объединение с розничной «дочкой» не позднее января 2018 г. Задорнов в интервью «Ведомостям» в декабре 2016 г. рассказывал, что ему предложено войти в правление ВТБ, роль и сфера ответственности на тот момент еще обсуждались. Однако за время, что Задорнов входил в правление ВТБ, стороны так и не договорились.

Задорнов хотел получать больший функционал, который включал бы операционное управление, финансы, управление розничной сетью, чтобы иметь большую возможность контролировать доходы и расходы, рассказывает бывший топ-менеджер ВТБ со слов своих бывших коллег. Таких полномочий ему пока не предложили, добавляет он, но стороны продолжают обсуждать этот вопрос – «сейчас идет период торгов».

Утвержденный в среду в преддверии объединения с «ВТБ 24» состав правления ВТБ не окончательный и ситуация может измениться, объясняет человек, близкий к ВТБ, не исключая, что Задорнов вновь войдет в него.

С Задорновым ведутся переговоры о его функционале в группе, подтвердил предправления ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2017: «Мы постепенно согласовываем позиции сотрудников «ВТБ 24» с их переходом в объединенный банк. По Михаилу Михайловичу [Задорнову] мы такую работу еще не завершили, по согласованию его функционала, его позиции» (цитаты по «Интерфаксу»). Он уточнил, что Задорнов возглавляет глобальную линию розницы и является руководителем в том числе перешедшего в ВТБ Печатникова. Костин уверен, что договорится с Задорновым (см. врез).

Андрей Костин председатель правления ВТБ, в комментарии телеканалу «Дождь» Задорнов никуда не девается, он вечен. Если только на «Дождь» перейдет главным редактором. А так, я думаю, будет работать.

Состав правления объединенного банка продолжит формироваться, сказал «Ведомостям» Задорнов, подчеркнув, что остается председателем правления «ВТБ 24»: «Слухи о моем уходе из группы не соответствуют действительности».

Задорнов также хотел влиять на распределение расходов группы между направлениями бизнеса, чтобы на розничный блок не ложились расходы других подразделений, полагает бывший топ-менеджер ВТБ.

Розничный бизнес ВТБ очень эффективен, а все расходы розничный блок окупает сам, указывает контрагент банка. В 2016 г. ВТБ получил 51,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, розничный блок заработал 55 млрд. Корпоративно-инвестиционный блок оказался в убытках на 6,7 млрд руб., а сегмент среднего бизнеса потерял 0,2 млрд руб. Зампред ВТБ Юрий Соловьев уточнял, что корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ, который он курирует, заработал в 2016 г. 80 млрд руб. чистой прибыли, а убыток его блок получил за счет нерегулярных резервов по гарантиям инфраструктурным подрядчикам.

Розница стабильно приносит госбанку прибыль: в 2014 г. – 37,6 млрд руб., в то время как корпоративный блок потерял 34,2 млрд. В 2015 г. розничное направление заработало 16,9 млрд руб., корпоративный блок – 29,9 млрд.