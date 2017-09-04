Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: 400 млрд руб. для «Открытия»

Центробанк оценил спасение «ФК Открытие» в 250–400 млрд рублей

Больше всего потребуют «Росгосстрах» и «Траст», полагает регулятор, аналитики считают, что дороже всех станет сам холинг