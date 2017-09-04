Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: 400 млрд руб. для «Открытия»
Центробанк оценил спасение «ФК Открытие» в 250–400 млрд рублей
Больше всего потребуют «Росгосстрах» и «Траст», полагает регулятор, аналитики считают, что дороже всех станет сам холинг
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Новым чемпионом банковского сектора по размеру вливаний ЦБ может стать «ФК Открытие»
Максим Стулов / Ведомости
Центробанк может потратить на докапитализацию группы «Открытие» 250–400 млрд руб., значительная часть пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст», сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев Reuters, средства будут предоставляться по графику по мере необходимости. Банк перешел под контроль Фонда консолидации банковского сектора (см. врез).
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