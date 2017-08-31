Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Компания недели: Фонд консолидации банковского сектора

Центробанк позволял «Открытию» рисковать, а теперь его спасает

Пришло время проверить, какой ЦБ инвестор

Более сильного и надежного инвестора, чем центральные банки, в современной экономике пока не существует, с чем искренне могу поздравить клиентов, кредиторов и вкладчиков банка «Открытие», – заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. С ним трудно спорить. Могущество центробанков, которые имеют неограниченные по сравнению с остальными инвесторами возможности, подтверждалось в последние годы не раз. Заливая рынки деньгами, они инвестировали так много, что остальным инвесторам теперь приходится жить с отрицательными ставками.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике