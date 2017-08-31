Центробанк позволял «Открытию» рисковать, а теперь его спасает

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Более сильного и надежного инвестора, чем центральные банки, в современной экономике пока не существует, с чем искренне могу поздравить клиентов, кредиторов и вкладчиков банка «Открытие», – заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. С ним трудно спорить. Могущество центробанков, которые имеют неограниченные по сравнению с остальными инвесторами возможности, подтверждалось в последние годы не раз. Заливая рынки деньгами, они инвестировали так много, что остальным инвесторам теперь приходится жить с отрицательными ставками.