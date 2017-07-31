ЦБ не стал спасать «Югру»

Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: План Хотина не сработал

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План Хотина не сработал Максим Стулов / Ведомости

В пятницу, 28 июля, ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка «Югра». Это произошло спустя 18 дней после введения в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Югра» занимала 29-е место по величине активов (334,7 млрд руб. на 1 июля). Спасать «Югру» дорого, а нарушений в работе банка много, следует из сообщения регулятора.