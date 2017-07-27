Банки
Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Вклады «Югры» вернули на все 100

Банки открыли охоту на вкладчиков «Югры»

Около 40% выплачиваемых страховок остается на депозитах банков-агентов

К вечеру среды вкладчики банка «Югра», куда 10 июля ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, получили более 106,2 млрд руб. страхового возмещения, сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это 61,3% всех выплат, которые АСВ оценило почти в 170 млрд руб.

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