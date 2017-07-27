Банки открыли охоту на вкладчиков «Югры»

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Вклады «Югры» вернули на все 100

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Спецпредложения для бывших вкладчиков «Югры» не настолько выгодны, сетует вкладчик банка «Югра» Максим Стулов / Ведомости

К вечеру среды вкладчики банка «Югра», куда 10 июля ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, получили более 106,2 млрд руб. страхового возмещения, сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это 61,3% всех выплат, которые АСВ оценило почти в 170 млрд руб.