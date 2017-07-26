«Югра» пытается оспорить последнее предписание ЦБ

Бывший предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в понедельник подал иск к ЦБ в арбитражном суде. Он пытается оспорить ввод временной администрации ЦБ в банк 10 июля Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Югра» оспаривает предписание, полученное от ЦБ 6 июля 2017 г., следует из определения Арбитражного суда. Это произошло незадолго до введения временной администрации и моратория на удовлетворения требований кредиторов 10 июля.

Чего касалось это предписание, в определении суда не сказано. Всего за 2017 г. было около 5 предписаний, говорил в июле бывший предправления «Югры» Дмитрий Шиляев в интервью «Прайму». По его словам, последние предписание было выдано 6 июля и банк не мог его исполнить: «Причем выдано оно нам было поздно вечером - в 21.30, а сроком исполнения поставили 15 часов следующего дня, 7 июля, то есть фактически менее суток. Нам было рекомендовано досоздать более 13 млрд руб. фактически за 17 часов».

Действительно, в иске идет речь об оспаривании предписания ЦБ от 6 июля, по которому банк должен был создать дополнительные резервы в размере 13,5 млрд руб., подтвердил представитель Шиляева из агентства «Прогресс».

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и АСВ.

Бывший предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в понедельник подал иск к ЦБ в арбитражном суде. В картотеке арбитражных дел содержится отметка о том, что иск был подан, истец – банк «Югра». Он пытается оспорить ввод временной администрации ЦБ в банк 10 июля. Владельцы банка отчаянно сопротивляются. В сообщении агентства «Прогресс» говорится, что ЦБ вправе назначить временную администрацию, если за последние 12 месяцев произошло снижение капитала более чем на 30% и нарушение одного из обязательных нормативов. Ни один из них не был нарушен, сказано там же.

Шиляев подал заявление спустя пару дней после того, как 20 июля ЦБ отклонил протест Генпрокуратуры. Та требовала отменить мораторий и введение временной администрации, аргументируя это тем, что регулятор не представил банку план спасения перед введением администрации. Однако план у регулятора был – у ЦБ нет обязательства направлять план в банк, указывали «Ведомостям» два источника, близких к надзорному блоку ЦБ.