Альфа-банк приветствует вкладчиков «Югры»

Альфа-банк предложил вклад «Приветственный» – его с сегодняшнего дня могут открыть те, кто ранее держал деньги в «проблемных банках» Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк предложил вклад «Приветственный» – его с сегодняшнего дня могут открыть те, кто ранее держал деньги в «проблемных банках». По этому вкладу предложена повышенная доходность — до 7,6% годовых. Выплата процентов ежемесячная, срок — от 92 до 184 дней, минимальная сумма вклада — 100 000 руб.

Список банков, клиенты которых смогут открыть такой вклад в Альфа-банке, будет публиковаться на официальном сайте. Однако уже сейчас Альфа-банк предлагает клиентам рухнувшего банка «Югра» воспользоваться льготными условиями в период с 26 июля по 31 августа.

К утру среды вкладчики «Югры», куда 10 июля ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, успели получить более 100 млрд руб. страхового возмещения, сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Всего же вкладчикам «Югры» будет выплачено почти 170 млрд руб., на него претендует 260 000 человек.

С 24 июля специальное предложение для новых клиентов ввел Росбанк: те, кто пока не размещал средства на депозитах в банке, могут получить прибавку 0,5% к ставке вклада по промокоду, который приходит в sms. На вопрос, связано ли появление этого спецпредложения с желанием банка привлечь новых вкладчиков из числа тех, кто размещал средства в «Югре», представитель Росбанка ответил только, что оно распространяется на несколько вкладов и доступно для всех новых клиентов.

Днем позже некрупный нижегородский Вокбанк ввел отдельный депозит для вкладчиков «Югры» - вклад «Добро пожаловать, Югра!» со ставками до 8,45% годовых. Его же можно открыть в «Тройка-Д банке», который владеет Вокбанком и санирует его. Офисы «Тройка-Д банка» есть и в Москве. В этих банках на льготных условиях могут разместить средства вкладчики «Югры», срок депозитов у которых истек не ранее 1 января 2016 г. Такой вклад можно открыть на срок 181 или 365 дней, минимальная сумма - 500 000 руб.