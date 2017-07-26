«Югра» оспорила введение временной администрации в суде

Это не первый банк, который судится с ЦБ, но выиграть у регулятора удалось лишь двум

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Банк «Югра» решил в суде проверить законность введения временной администрации Максим Стулов / Ведомости

Бывший предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в понедельник подал иск к ЦБ в арбитражном суде. В картотеке арбитражных дел содержится отметка о том, что иск был подан, истец – банк «Югра». Он пытается оспорить ввод временной администрации ЦБ в банк 10 июля. Владельцы банка отчаянно сопротивляются. В сообщении агентства «Прогресс» (занимается PR-сопровождением «Югры» и ее основного владельца Алексея Хотина) говорится, что ЦБ вправе назначить временную администрацию, если за последние 12 месяцев произошло снижение капитала более чем на 30% и нарушение одного из обязательных нормативов. Ни один из них не был нарушен, сказано там же.