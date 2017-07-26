Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: «Югра» судится с Центробанком
«Югра» оспорила введение временной администрации в суде
Это не первый банк, который судится с ЦБ, но выиграть у регулятора удалось лишь двум
- Анна Еремина,
- Анна Холявко,
- Анастасия Короткова
- / Ведомости
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Банк «Югра» решил в суде проверить законность введения временной администрации
Максим Стулов / Ведомости
Бывший предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в понедельник подал иск к ЦБ в арбитражном суде. В картотеке арбитражных дел содержится отметка о том, что иск был подан, истец – банк «Югра». Он пытается оспорить ввод временной администрации ЦБ в банк 10 июля. Владельцы банка отчаянно сопротивляются. В сообщении агентства «Прогресс» (занимается PR-сопровождением «Югры» и ее основного владельца Алексея Хотина) говорится, что ЦБ вправе назначить временную администрацию, если за последние 12 месяцев произошло снижение капитала более чем на 30% и нарушение одного из обязательных нормативов. Ни один из них не был нарушен, сказано там же.
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