Вкладчики «Югры» успели забрать более 100 млрд рублей страховки

В первые пять дней выплат они получили более половины общей суммы возмещений

Вкладчики «Югры» успели забрать более 100 млрд руб. страховки Евгений Разумный / Ведомости

Вкладчики банка «Югра», куда 10 июля ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, успели получить более 100 млрд руб. страхового возмещения, сообщает представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это 58% от причитающихся выплат, указывает он.

Всего АСВ должно вкладчикам «Югры» порядка 170 млрд руб., агентство проводит выплаты с 20 июля. Страховку выплачивают пять крупнейших банков: Сбербанк, «ВТБ 24», РСХБ, «ФК Открытие» и «Уралсиб». За первые два дня выплат граждане забрали треть положенных денег, сообщали ранее в АСВ и банках-агентах.

Временная администрация работает в «Югре» для того, чтобы оценить финансовое состояние банка, говорится в сообщении ЦБ.

О том, чтобы не проводить выплаты, Генпрокуратора предостерегла гендиректора АСВ Юрия Исаева, говорили «Ведомостям» два человека, близкие к надзорному блоку Центробанка. Самого регулятора обвинили в том, что он безосновательно ввел в «Югру» временную администрацию и не предоставил банку доказательств того, что у ЦБ есть план по предотвращению банкротства банка, пока там работает временная администрация. В связи с этим выплата страховки незаконна, сочли в Генпрокуратуре.

В понедельник, 24 июля, бывший предправления «Югры» подал в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ, требуя признать решения и действия регулятора незаконными.

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