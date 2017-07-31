Победа Центробанка

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Центробанк вышел победителем из конфликта с Генпрокуратурой за будущее банка «Югра». Острая фаза конфликта заняла две недели, после чего регулятор пошел на крайние меры и лишил банк лицензии, невзирая на поданный руководством банка иск и намеки Генпрокуратуры на планы проверки обоснованности действий самого Центробанка, в течение нескольких месяцев наблюдавшего обострение проблем у «Югры», и Агентства по страхованию вкладов, приступившего к возврату средств вкладчикам даже после протестов силовиков.

Генпрокуратура вошла в конфликт на этапе, когда в «Югре» уже была введена временная администрация, а руководство банка уже было отстранено от работы. И сам факт вмешательства силовиков, и риторика представителей силового ведомства произвели впечатление на банковский сектор. Нельзя сказать, что до того ЦБ и прокуратура избегали общения, – как следует из заявления регулятора, только в 2017 г. Центробанк шесть раз обращался в Генпрокуратуру по поводу возможного вывода активов из банка.