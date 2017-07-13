Как у банка «Югра» был административный ресурс, но закончился

Банк «Югра» — компания недели А. Гордеев / Ведомости

Центробанк наконец сделал то, чего банковский рынок ждал уже года три: ввел временную администрацию в банк «Югра» и заморозил выплаты его кредиторам. Претензии к банку были и раньше – регулятор не раз ограничивал прием вкладов, да и прячущиеся акционеры вызывали недовольство, реальный собственник Алексей Хотин не раскрывал своего участия вплоть до 2016 г., – но к решительным действиям ЦБ перешел только сейчас.

Оценить, насколько запоздал регулятор, сложно, в истории много неизвестных, но однозначно можно сказать, что в конце 2013 г., когда стало очевидно, что «Югра» работает «пылесосом», крах банка обошелся бы куда дешевле: тогда он успел привлечь всего 31,6 млрд руб. от населения. Да и выдать 200 млрд руб. кредитов, возвратность которых теперь не очевидна, банк бы не успел.

На прямой вопрос, почему регулятор не отозвал у банка лицензию раньше (ситуация была понятна любому банковскому риск-менеджеру, банки давно на «Югру» закрыли лимиты), собеседники «Ведомостей», в том числе близкие к надзорному блоку ЦБ, отвечают: политика. Имеется в виду отнюдь не политика ЦБ, предусматривающая сбор серьезной доказательной базы, прежде чем стрелять на поражение, а большая политика государства и административные ресурсы владельцев «Югры». И собеседники, близкие к ЦБ, и знакомые Хотиных, и контрагенты банка в связке с «Югрой» всегда называли имя Бориса Грызлова. В 2016 г. у банка была даже идея пригласить его в совет директоров, рассказывали люди, близкие к надзорному блоку, но этого не произошло. А в последнее время имя Грызлова в связи с банком почти перестали упоминать: знакомый Хотина говорит, что Грызлов отпустил ситуацию. Других заступников не нашлось.

Финансовое положение «Югры», несмотря на приемлемую отчетность, ни для кого не было секретом – секрет скорее в том, как банк с такой бизнес-моделью продержался так долго. И уж тем более оно не было секретом ни для его руководства, ни для собственников – за июнь из банка утекло 45 млрд руб. средств компаний и осталось всего 2,2 млрд руб., до этого столь сильных колебаний остатков не было.

Еще один вопрос – это размер потерь. Уже объявлено, что Агентство по страхованию вкладов заплатит вкладчикам «Югры» почти 170 млрд руб., но очень похоже, что это не финальная сумма. Человек, знакомый с актом проверки банка, говорит, что ЦБ находил около 80 млрд руб. схемных операций с вкладами, включая списание средств со счетов физических лиц на счета компаний, выдачу вкладчикам акций банка в придачу к вкладу и др. Другой собеседник «Ведомостей», знающий это от временной администрации банка, говорит, что речь идет о 70–75 млрд руб. и в основном использовалась схема списания средств вкладчиков на счета юрлиц.

Формально ЦБ еще может решить санировать банк, но сценарий этот маловероятен: экономическая модель должна будет предусматривать возврат минимум 170 млрд руб., учтенных в реестре, в ближайшем обозримом будущем, а сколько точно, на самом деле пока не известно – временная администрация еще ведет оценку банка. Столько вернуть невозможно, даже если забыть про падающие ставки.