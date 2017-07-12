Сколько можно сомневаться Центробанку

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Крах банка «Югра» (15-е место по объему средств физлиц – 181,8 млрд руб.) не стал полной неожиданностью для банковского сообщества. Даже Центробанк следил за «Югрой», как минимум один раз ограничивал привлечение средств населения во вклады и только за последние 12 месяцев вынес банку 10 предписаний по доформированию резервов на десятки миллиардов рублей – но в итоге все равно был вынужден ввести 10 июля в банке Юрия и Алексея Хотиных временную администрацию из-за «неустойчивого финансового положения». Агентству по страхованию вкладов предстоит выплатить вкладчикам банка 169,2 млрд руб. – новый антирекорд.

Зампред ЦБ Василий Поздышев признал, что регулятор уже некоторое время наблюдал «признаки» фальсификации отчетности и манипуляций с вкладами, «технического» выполнения предписаний и вывода активов. Некоторые нарушения были на поверхности. Так, в 2016–2017 гг. банк активно рекламировал вклады, уже будучи ограничен регулятором в возможности привлечения средств физлиц. Согласно официальной отчетности с момента введения ограничения в апреле 2016 г. до 1 июня 2017 г. объем вкладов физлиц вырос на 17,8 млрд руб. – почти на 11%. Некий сбой в конце апреля 2017 г. приостановил обслуживание клиентов «Югры».

Почему же, несмотря на широкий ассортимент плохих признаков, временная администрация была введена Банком России только сейчас? Руководство банка демонстрировало готовность выполнять требования регулятора, на то, чтобы заподозрить их в чисто техническом их выполнении, ушло несколько месяцев. Чтобы проверить подозрения, тоже потребовалось время, часть нарушений еще предстоит доказать, заявил Поздышев.