Крах «Югры» признан самым дорогим в истории банковской системы России

Это крупнейший страховой случай за всю историю российского банковского сектора Максим Стулов / Ведомости

Страховая отвественность ЦБ и АСВ по вкладам населения в банке «Югра» составляет порядка 170 млрд руб., заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. Это крупнейший страховой случай за всю историю российского банковского сектора. «Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. По его словам, если АСВ будет нужно, оно обратится к регулятору за увеличением лимита кредита на выплаты пострадавшим вкладчикам.

«На протяжении последних нескольких месяцев есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставлял сам банк, является недостоверной», - рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. Кроме того, в банке есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами, сообщил он. Банк с апреля прошлого года находится на ограничении привлечения средств физлиц, тем не менее у него достаточно активная реклама, но это никак не отражается в балансе, заметил Поздышев.

Банк делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им по одной акции, чтобы обходить это ограничение, указал зампред, масштабы этого нарушения - 1,88 млрд руб. «Мы посчитали в том числе и это достаточно серьезным звонком для введения временной администрации», - сообщил он. Другие факторы принятия решения о вводе временной администрации - техническое исполнение предписаний регулятора: банк отчитывался о формировании резервов, но в это же время он расформировывал резервы. Также ЦБ обнаружил сделки с производными финансовыми инструментами, по результатам которых банк заработал существенную прибыль, рассказал Поздышев, отметив, что у регулятора есть основание считать, что эта прибыль техническая.

Представитель АСВ отказался комментировать ситуацию. Бывший первый зампред ЦБ, председатель совета директоров холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин сказал: «Сейчас АСВ отошло от практики проведения конкурса по выбору банков-агентов для выплат страхового возмещения - чаще агентство просто обращается к банкам, которые успешно выплачивали страховое возмещение. Думаю, в данном случае это будет Сбербанк и, возможно, еще один крупный банк. Обычно процедура такая: банк-агент выплачивает страховки из собственных средств, а в течение трех месяцев АСВ компенсирует банку эти расходы.С учетом суммы вкладов в банке "Югра", а также с учетом процедуры выплаты АСВ может успеть договориться с ЦБ об увеличении кредитного лимита для того, чтобы пополнить фонд страхования вкладов. Либо ЦБ может отдать банк в управляющую компанию и приводить "Югру" в порядок через фонд консолидации».

Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос.