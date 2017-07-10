Алексей Хотин пополнял капитал «Югры» за счет кредитов самого банка

На кредиты акционерам, по оценкам ЦБ, приходится больше половины кредитного портфеля «Югры» Максим Стулов / Ведомости

«У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк "Югра" конвертировал, были кредитные средства других банков», - рассказала сегодня директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она.

В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость. «Мы отсмотрели порядка 20 планов, но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуации в банке, чтобы он стал финансово стабильным», - сказала Орленко.

«За последние 12 месяцев банку было выставлено 10 предписаний, и они все касались доформирования резервов. Я объем не буду говорить, <…> речь идет о десятках миллиардов выставленных требований», - сказала Орленко. Предписания исполнялись технически – досоздавал требуемые резервы по одним кредитам, распуская их по другим. «Именно из-за значительности этих вещей и введена временная администрация. Если бы суммы были незначительными, необходимости во временной администрации не было», - отметила Орленко.

Зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, что на кредиты акционерам, по оценкам ЦБ, приходится больше половины кредитного портфеля «Югры». На вопрос «Ведомостей» о том, где сейчас находится основной собственник банка, Поздышев ответил, что сегодня утром он был в здании банка. По словам Орленко, у Хотина заложены не все активы, но объема незаложенных категорически недостаточно для улучшения финансового состояния банка.

Поздышев добавил, что введение временной администрации является очень серьезным решением. «Тем более в банк, который ликвиден. Не нужно забывать, за нами очень внимательно наблюдают с точки зрения ненарушения прав предпринимателей. Банкиры - это предприниматели. Временная администрация фактически отстраняет тот менеджмент и собственников от управления банком», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).