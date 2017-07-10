Рухнул банк «Югра»

Центробанк ввел в банк временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Максим Стулов / Ведомости

Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением. Об этом регулятор в понедельник объявил на своем сайте. Это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора. На 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения.

«Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. Взлет «Югры» был стремительным: еще в 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, но всего лишь три года спустя вошел в топ-35. В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным. ЦБ неоднократно требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это произошло лишь в явнваре 2016 г., когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин. Сейчас он мажоритарный акционер банка - ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG. В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции», основным владельцем будет также Хотин.

Во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку нужно было досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ, контрагент «Югры» и госбанкир, получившие сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей Центробанка, а также бизнесмен, знающий это от силовых структур. Двое из собеседников «Ведомостей» указывали, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знал, что размер недосозданных резервов – около 50 млрд руб. Таких резервов банк в мае не создавал, следует из его отчетности.

Выплаты АСВ Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» начнутся не позднее 24 июля, сообщило АСВ. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат компенсаций АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 17 июля.

Незадолго до введения моратория Центробанк начал внеплановую проверку банка – сотрудники регулятора пришли в банк в начале мая, после того как у банка произошел сбой, затруднивший его работу с клиентами. Сотрудники ЦБ были намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Однако затем регулятор взялся за проверку кредитного портфеля банка, говорит он. Предправления «Югры» Дмитрий Шиляев подтверждал, что в банке началась проверка ЦБ, однако он заявлял, что работа сотрудников регулятора связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя.

Сбой в «Югре» случился 25 апреля, сообщал банк, объясняя его нарушениями в системе внешнего энергоснабжения: они «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем». Вкладчики банка сообщали о затруднениях с возвратом средств. Во многих отделениях банка получить деньги было нельзя, убедились корреспонденты «Ведомостей», побывав в них и поговорив по телефону с их сотрудниками. Такая ситуация продолжалась до вечера 27 апреля, затем работа банка постепенно наладилась. Методолог RAEX Юрий Беликов был уверен, что у банка были проблемы с ликвидностью. Об этом говорил и человек, знающий это от знакомого Хотина.

В банке действовало ограничение на привлечение средств населения, которые являлись для банка основным источником пассивов. ЦБ обращал внимание на то, что банк это ограничение обходит, рассказывали «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ и человек, слышавший об этом от знакомого Алексея Хотина. В частности, регулятор обращал внимание на то, что банк привлекает средства от миноритарных акционеров, а его крупные вкладчики получали акции банка.

В конце апреля ЦБ ограничил банку возможность привлекать депозиты от акционеров с долей менее 0,01%. За IV квартал 2016 г. число участников в капитале банка выросло с 99 до 124, а спустя еще три месяца, 31 марта 2017 г., их было уже 132. Хотя с начала 2013 г. число акционеров в банке не менялось (98–99). Сотрудник одного из отделений «Югры» 15 мая сообщил корреспонденту «Ведомостей», что получить акции банка при размещении вклада возможно: подписывается договор купли-продажи, но на самом деле ценные бумаги идут в подарок. По его словам, получить акции можно было при обращении в отделение: никто не говорил ему, что «это отменено». Однако на следующий день сотрудник того же отделения банка сообщил, что подобной акции у банка нет и не было, а все предложения по депозитам размещаются на сайте банка. В другом отделении «Югры» корреспонденту «Ведомостей» также сообщили, что при открытии VIP-вклада в подарок к нему полагаются акции.

С октября 2016 г. у «Югры» стали наблюдаться незначительные (18 000–753 000 руб.) обороты по счетам учета уставного капитала при неизменности его величины (12,97 млрд руб.), указывал Беликов: фактически происходила деконсолидация пакетов акций в небольшом масштабе. «Одновременно увеличивалось число акционеров, не получавших никакого контроля над банком в силу нематериальности их пакетов акций, – продолжает он, резюмируя: – Никакого экономического смысла для компании, акции которой не торгуются на бирже, эти сделки не несли бы, однако они могут быть способом обхода ограничения на привлечение средств населения, с высокой вероятностью действующего в отношении банка».

Доля новых миноритарных акционеров незначительна и не превышает 1%, передавал через пресс-службу президент «Югры» Алексей Нефедов, но причин их появления в капитале не объяснил: «В целом акционерам не требуется согласование данных операций с банком». «Сообщение о подобных операциях полностью не соответствует действительности», – опровергал представитель «Югры».