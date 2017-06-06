“Югра” не оставляет попыток пополнить капитал

Совет директоров банка «Югра» одобрил прекращение обязательств по трем субординированным кредитам Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров банка «Югра» одобрил прекращение обязательств по трем субординированным кредитам от компании бизнесмена Алексея Хотина Radamant Financial на $300,5 млн (на $250 млн, $32,8 млн и $17,7 млн), и их конвертацию в базовый капитал, цитирует «Интерфакс» пресс-службу банка.

По словам президента банка Алексея Нефедова, которые приводятся в сообщении пресс-службы, это поможет «Югре» в полном объёме выполнять обязательства перед клиентами и партнёрами.

Во второй половине мая «Югра» получила предписание ЦБ с требованием, в частности, досоздать резервы более чем на 40 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» несколько человек, знающих это от разных сотрудников регулятора, «Югры» и силовых структур. На формирование резервов ЦБ дал банку «непродолжительное время», уточняет его контрагент. Банк эту информацию не подтвердил и не опроверг. «В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации», – приводились ранее в сообщении «Югры» слова Нефедова. Вероятно, банк пытается эти ресурсы изыскать.

Всего от Radamant Financial «Югра» привлекла в капитал $385,5 млн. Самый крупный депозит – на $250 млн в марте 2016 г. был конвертирован в бессрочный, пополнив капитал первого уровня банка.

По словам аналитика Fitch Александра Данилова, непонятно, какие именно субординированные кредиты были конвертированы – срочные или бессрочные. По его оценкам, если конвертированы все бессрочные кредиты (это около 14 млрд руб.), и оставшиеся 6 млрд руб. – срочные, то достаточность базового капитала банка увеличится до 12%.

Пресс-служба ЦБ не стала уточнять, обращался ли банк «Югра» за разрешением на конвертацию субординированных депозитов в базовый капитал. «Банк России не комментирует действующие банки», – ответили там. «Ведомости» ожидают ответа пресс-службы «Югры».