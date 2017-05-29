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Банк «Югра» не подтвердил предписание ЦБ о досоздании резервов на 40 млрд рублей

Тем не менее акционеры уверяют, что могут конвертировать в базовый капитал субординированные депозиты на $500 млн

Банк «Югра» в ближайшее время получит около $500 млн в базовый капитал от акционеров, внесение средств акционеров в капитал банка будет в виде конвертации субординированного депозита в капитал, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на президента Алексея Нефедова. «Свое решение акционеры связывают с огромным потенциалом этого актива на фоне восстановления экономики», – говорится в сообщении.

Внесение средств акционеров в капитал банка будет в виде конвертации субординированного депозита в капитал. Таким образом, норматив достаточности базового капитала банка вырастет до 13,2%, заверил Нефедов.

«Ведомости» ожидают комментарии «Югры» относительно того, какие именно средства и от каких акционеров банк планирует конвертировать в базовый капитал.

На 1 мая в добавочном капитале (входит в состав основного) банка учтены суборды на 14,2 млрд руб. (по курсу ЦБ – $251,4 млн. ), в дополнительном капитале – еще на 10,6 млрд руб. ($184,1 млн), говорит методолог RAEX Юрий Беликов.

Потенциальная конвертация всех субордов в базовый капитал помогла бы увеличить его с текущих 5,9% до уровня выше 13% при прочих равных условиях, подсчитал он. Кроме того, продолжает Беликов, перевод в базовый капитал субордов на сумму 10,6 млрд руб., которые сейчас учтены в дополнительном капитале, увеличил бы норматив достаточности основного капитала Н1.2 с 10,2% до 13,5%. Однако эти действия никак не отразились бы на общей величине капитала и нормативе Н1.0, предупредил он. Сейчас максимальная величина убытка (дорезервирования), которую может абсорбировать Н1.0, – около 27,9 млрд руб., указывает Беликов. Убыток на большую сумму означает нарушение Н1.0 без дополнительных вливаний в капитал, заключил он.

По словам Нефедова, в настоящее время банк готовит на рассмотрение Центробанка предложение о форме и условиях повышения капитализации банка за счет средств акционеров.

В прошлом году акционеры уже помогали «Югре». После проверки банка ЦБ выпустил предписание, и банк с конца I квартала 2016 г. активно создавал резервы, всего за год он потратил на это 29 млрд руб. На аналогичную сумму — более 28 млрд руб. — акционеры простили банку задолженность по векселям и депозитам, что банк учел как их безвозмездную помощь и смог сохранить капитал: за весь 2016 г. «Югра» сократила убыток с 33,2 млрд до 4,7 млрд руб. (данные РСБУ). Однако предыдущее пополнение капитала длилось почти год.

Ранее «Ведомости» сообщали, что во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку предстоит досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. Двое из собеседников «Ведомостей» говорят, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знает, что размер недосозданных резервов – около 50 млрд руб. Контрагент банка указывает, что регулятор дал на это непродолжительное время. Банк предпочел на запрос «Ведомостей» по существу не отвечать.

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