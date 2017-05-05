Банк «Югра» подтвердил, что его проверяет ЦБ

Банк «Югра» официально подтвердил, что представители Центробанка начали проверку кредитной организации. «С сегодняшнего дня в банке работают представители Центрального банка. Их работа связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя», — цитирует агентство Progress, занимающееся PR-сопровождением банка, предправления «Югры» Дмитрия Шиляева. Подобные действия регулятора являются обычной практикой после каких-либо сбоев в работе банков, банк уверен, что данная проверка пройдет успешно, говорится в разосланном сообщении.

О том, что ЦБ на днях начал внеплановую проверку «Югры», «Ведомостям» сообщил человек, знающий это от сотрудников надзорного блока ЦБ и главной инспекции Банка России. Выход проверки подтвердили два человека, знающие это от знакомого основного владельца «Югры» — Алексея Хотина, а также от сотрудников банка. Сотрудники ЦБ намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Другой знает, что у регулятора вызывает опасения большой депозитный портфель банка (179,4 млрд руб. на 1 апреля).

Центробанк заинтересовался происходящим в «Югре» после того, как у банка произошел сбой, затруднивший работу с клиентами. Сбой в «Югре» случился 25 апреля, сообщал банк, объясняя его нарушениями в системе внешнего энергоснабжения: они «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем». Вкладчики банка сообщали (например, на портале Banki.ru) о затруднениях с возвратом средств. Во многих отделениях банка получить деньги было нельзя, убедились корреспонденты «Ведомостей», побывав в них и поговорив по телефону с их сотрудниками. Такая ситуация продолжалась до вечера 27 апреля, затем работа банка постепенно наладилась.

Аналитик RAEX Юрий Беликов был уверен, что у банка были проблемы с ликвидностью. Об этом говорил и человек, знающий это от знакомого Хотина.

ЦБ проверял «Югру» совсем недавно — последняя внеплановая проверка банка завершилась 16 января, следует из данных регулятора. По ее итогам он потребовал от «Югры» доформировать значительные резервы, говорил «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого Хотина. Банк в марте получил предписание по акту проверки, в котором был перечислен ряд компаний и написано, что доформирование по этим заемщикам резервов может привести к возникновению признаков банкротства банка, подтверждает человек, знающий об этом от сотрудника ЦБ. До этого ЦБ проверял банк в 2016 г. — в июле закончилась плановая проверка «Югры».

Итоги своих проверок ЦБ не раскрывает, указывая лишь, что учитывает их результаты при осуществлении надзора. Весной прошлого года «Югру» проверяло и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вместе с ЦБ. В апреле гендиректор госкорпорации Юрий Исаев сообщил, что в ходе проверки реестра вкладчиков банка агентство не увидело ничего тревожного.

«Видимо, ЦБ решил проверить, в чем реально была причина сбоев в работе банка. И, скорее всего, регулятор получил жалобы от клиентов, у которых были сложности с проведением платежей и возвратом вкладов», — говорит бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин. Такая проверка может продолжаться разное время, она может продлеваться или возобновляться, отмечает он.

Все зависит от того, с какой ситуацией в банке столкнутся проверяющие, говорит партнер ФБК Алексей Терехов. «Скорее всего, вкладчики действительно жаловались в ЦБ. Были случаи, когда регулятор просил банк объяснить, что у него происходит, но ЦБ может также назначать и проверку. Тем более что в этом случае речь идет о крупном банке, и в таких ситуациях нужна быстрая реакция регулятора», — заключает он. На прошлой неделе на «Югру» начали жаловаться вкладчики, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ.