Центробанк начал внеплановую проверку банка «Югра»

Центробанк заинтересовался происходящим в «Югре» после того, как у банка произошел сбой, затруднивший работу с клиентами. На днях в банк вышла внеплановая проверка регулятора, сообщил человек, знающий это от сотрудников надзорного блока ЦБ и главной инспекции Банка России. Это подтвердили два человека, знающие это от знакомого основного владельца «Югры» – Алексея Хотина, а также от сотрудников банка.

Сотрудники ЦБ намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Другой знает, что у регулятора вызывает опасения большой депозитный портфель банка (179,4 млрд руб. на 1 апреля).

Сбой в «Югре» случился 25 апреля, сообщал банк, объясняя его нарушениями в системе внешнего энергоснабжения: они «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем». Вкладчики банка сообщали (например, на портале Banki.ru) о затруднениях с возвратом средств. Во многих отделениях банка получить деньги было нельзя, убедились корреспонденты «Ведомостей», побывав в них и поговорив по телефону с их сотрудниками. Такая ситуация продолжалась до вечера 27 апреля, затем работа банка постепенно наладилась.

Аналитик RAEX Юрий Беликов был уверен, что у банка были проблемы с ликвидностью. Об этом говорил и человек, знающий это от знакомого Хотина.

ЦБ проверял «Югру» совсем недавно – последняя внеплановая проверка банка завершилась 16 января, следует из данных регулятора. По ее итогам он потребовал от «Югры» доформировать значительные резервы, говорил «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого Хотина. Банк в марте получил предписание по акту проверки, в котором был перечислен ряд компаний и написано, что доформирование по этим заемщикам резервов может привести к возникновению признаков банкротства банка, подтверждает человек, знающий об этом от сотрудника ЦБ. До этого ЦБ проверял банк в 2016 г. – в июле закончилась плановая проверка «Югры».

Итоги своих проверок ЦБ не раскрывает, указывая лишь, что учитывает их результаты при осуществлении надзора. Весной прошлого года «Югру» проверяло и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вместе с ЦБ. В апреле гендиректор госкорпорации Юрий Исаев сообщил, что в ходе проверки реестра вкладчиков банка агентство не увидело ничего тревожного.

Проверка резерва «Югра» намерена подключить в тестовом режиме новый резервный центр обработки данных (ЦОД), сообщил на днях предправления «Югры» Дмитрий Шиляев. «Основной ЦОД не включился корректно после скачка напряжения, поэтому мы приняли решение до конца этой недели установить и запустить в тестовом режиме еще один ЦОД с самым современным оборудованием и средствами его защиты».

«Видимо, ЦБ решил проверить, в чем реально была причина сбоев в работе банка. И скорее всего, регулятор получил жалобы от клиентов, у которых были сложности с проведением платежей и возвратом вкладов», – говорит бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин. Такая проверка может продолжаться разное время, она может продлеваться или возобновляться, отмечает он.

Все зависит от того, с какой ситуацией в банке столкнутся проверяющие, говорит партнер ФБК Алексей Терехов. «Скорее всего, вкладчики действительно жаловались в ЦБ. Были случаи, когда регулятор просил банк объяснить, что у него происходит, но ЦБ может также назначать и проверку. Тем более что в этом случае речь идет о крупном банке, и в таких ситуациях нужна быстрая реакция регулятора», – заключает он.

На прошлой неделе на «Югру» начали жаловаться вкладчики, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ.

Представитель ЦБ напомнил, что регулятор не комментирует действующие банки. Представители «Югры» и занимающегося его PR-сопровождением агентства Progress на вопросы «Ведомостей» не ответили. Так же поступило АСВ.