«Югра» не может наладить выплату вкладов

В среду на портале Banki.ru появились жалобы вкладчиков банка «Югра»: они не могли забрать свои средства из банка якобы из-за проблем с сервером. Сотрудники нескольких дополнительных офисов сообщили «Ведомостям», что у «Югры» произошел технический сбой, но разошлись в том, какой именно.

Полностью работоспособность всех систем банка будет восстановлена к утру 27 апреля, обещал в среду представитель банка.

Корреспонденты «Ведомостей» в четверг побывали в нескольких офисах «Югры», чтобы проверить, выдает ли банк вклады.

В отделении на Арбате ни одного клиента. Менеджер в зале есть только один. На вопрос, можно ли сейчас забрать заказанные до этого деньги со вклада, он разводит руками и пеняет на сломанный сервер, из-за которого средств со вклада пока не получить. «Вчера в шесть все починили, мы выдавали деньги, а сегодня все опять не работает», – сетует он. По словам сотрудника банка, неполадки чинят, а проблема – в перегревшемся сервере. Однако, когда деньги все-таки можно будет получить, он не знает и предлагает зайти позже, уверяя, что причин для беспокойства нет и проблема носит технический характер. На вопрос, почему в отделении нет клиентов, менеджер бесхитростно отвечает: «Так не выдаем же ничего пока, они тут же и уходят».

В отделении на Земляном Валу рекомендовали ждать, так как в Московском регионе тестируется новая программа, передает корреспондент «Ведомостей». Про вчерашний сбой сотрудники банка ничего толком сказать не смогли, заверив, что вчера вклады во второй половине дня выдавались. В отделении порядка 10 клиентов, некоторые ждут выдачи денег с 9 утра. Одна из пришедших сказала, что вчера ничего получить не смогла. Сотрудница отделения надеется, что выдачи начнутся с 13.00, заверяет, что система работает в Омске и Владивостоке. Однако в Омске подтвердить ее слова не смогли.

«Вчера если мы хотя бы проценты выдавали, то сегодня совсем ничего не загружается. Мы совсем не работаем сегодня. Вчера у нас пару часов только работала программа – приходные и расходные операции, тогда выдавали проценты», – сказал по телефону сотрудник операционного офиса «Югры» в Омске. Он добавил, что, когда будет налажена работа, неизвестно. «У нас 25 апреля вечером – около 17.00 – отключилась программа. Сказали, что в Москве свет когда отрубили, то слетел сервер: а что там дальше – не могу ничего сказать. Пока мы в таком режиме работаем – отвечаем на телефон и все».

В отделении банка на улице Профсоюзной в Москве заметно больше клиентов, чем обычно. Сотрудник «Ведомостей» насчитал около 15 человек. Все они сидят и ожидают выдачи вкладов, к окошкам не подходят. «Они не работают», – говорит один из ожидающих. «С утра не прошел ни один человек», – утверждает второй: «Люди (клиенты. – "Ведомости") уходят и приходят». По словам ожидающих, обещали, что систему починят в течение двух часов. Сотрудник банка порекомендовал корреспонденту «Ведомостей» звонить в офис и узнавать о начале выдачи вкладов.

«Сейчас идет завершение восстановительных работ», – рассказали в 13.10 в колл-центре банка, признав, что вклады во всех офисах Москвы не выдаются: «Техника ведет себя непредсказуемо». «Вчера велись восстановительные работы, сегодня они заканчиваются. Мы надеемся, что они закончатся сегодня», – рассказал сотрудник колл-центра и предложил позвонить вечером, «около 17.00».

В Москве все отделения банка будут окончательно подключены к работе в обычном режиме примерно через 2 часа, сообщил в 13.40 представитель «Югры». Все отделения работают в стандартном режиме, заверил он, однако «время операций увеличено в связи с накопившимися за предыдущие дни клиентскими запросами». Он подчеркнул, что все вклады выдаются и принимаются, также проводятся другие необходимые клиентам операции. Около 13.50 в отделении на Арбате банк начал выдавать вклады, сообщает корреспондент «Ведомостей», он также смог снять деньги в банкомате банка.

На 1 апреля «Югра» занимала 14-е место по размеру привлеченных средств населения – 180 млрд руб.