Банки
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Вклад вчера не вернулся без сбоя

Что происходит с банком «Югра»

Эксперт уверен, что у банка проблемы с ликвидностью, сам банк говорит о техническом сбое
  • Дарья Борисяк,
  • Эмма Терченко,
  • Илья Усов,
  • Анна Еремина
  • / Ведомости
Менеджеры «Югры» говорят, что ситуация сложилась тяжелая, но банк справится
Менеджеры «Югры» говорят, что ситуация сложилась тяжелая, но банк справится
Максим Стулов / Ведомости

Жалобы вкладчиков на «Югру», привлекшую почти 180 млрд руб. денег населения (14-е место на 1 апреля), появились вчера на портале Banki.ru. Некоторые сетовали на то, что не могут снять средства якобы из-за проблем с сервером у банка. Другие жаловались на неработающий интернет-банк. Сотрудники нескольких дополнительных офисов сообщили «Ведомостям», что у банка произошел технический сбой, но разошлись в том, какой именно. «Упал сервер во второй половине дня [во вторник], и не работало вообще ничего. Сегодня пока только банкоматы и операции по картам», – заявил менеджер офиса «Арбатский». Его коллега с Земляного Вала также сообщил о поломке сервера, в Новых Черемушках – о плановом обновлении программного обеспечения, а в Люберцах сбой произошел из-за «отвалившегося интернета».

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